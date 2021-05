Discoms prenant plus de temps pour effacer leurs cotisations

Les discomptes semblent tirer pleinement parti des règles sur les suppléments de retard pour l’électricité, 2021, par lesquelles la pénalité pour retard de paiement a été réduite à un «taux de base» qui est de 500 points de base de plus que le coût marginal des prêts sur fonds de SBI.

Les entreprises publiques de distribution d’électricité (discoms) retiennent les paiements aux producteurs d’électricité pendant un an et demi, selon les informations disponibles sur le portail “ Praapti ” du ministère de l’Énergie de l’Union. Les groupes électrogènes augmentent généralement les factures entre 5 et 15 jours après la fin de chaque mois et les discoms sont censés les payer dans les 30 jours ou au mieux 60 jours. Mais pendant que les discoms règlent leurs factures, ils attendent le plus de temps possible pour le faire. En mars, par exemple, ils ont dégagé des factures d’une valeur de 30 438 crores de roupies.

Retarder les paiements aux producteurs aide les personnes à court de liquidités à gérer leurs cycles de fonds de roulement et à éviter les prêts coûteux. Mais cela pèse sur les producteurs d’électricité qui doivent payer le charbon à l’avance et rembourser leurs dettes.

«Avec la deuxième vague de Covid submergeant le pays, les paiements en temps opportun sont devenus essentiels pour nous. Nous avons besoin de ressources pour assurer un approvisionnement continu en électricité », a déclaré à FE un cadre supérieur d’un groupe électrogène indépendant.

Les discomptes semblent tirer pleinement parti des règles sur les suppléments de retard pour l’électricité, 2021, par lesquelles la pénalité pour retard de paiement a été réduite à un «taux de base» qui est de 500 points de base de plus que le coût marginal des prêts sur fonds de SBI. Auparavant, la pénalité était de 18%. Les règles ont été modifiées en février.

Le retard moyen est le plus élevé dans l’Andhra Pradesh avec 514 jours, suivi du Tamil Nadu où les paiements sont maintenant en retard de 419 jours. Les autres États qui prennent du temps pour payer leurs factures sont le Karnataka (331 jours), l’Odisha (329 jours) et le Maharashtra (323 jours).

Parmi les générateurs qui ont fourni leurs entrées au portail Praapti, Adani Power avait les plus hauts impayés en attente de Rs 18 408 crore à la fin de FY21. Les impayés de NTPC s’élevaient à Rs 5 024 crore tandis que la même chose pour DVC était de Rs 4 888 crore. Les autres producteurs privés d’électricité, à qui les discomptes devaient de l’argent, étaient GMR Energy (Rs 4 960 crore), Bajaj Lalitpur (Rs 4 817 crore), Tata Power (Rs 2,447 crore) et Sembcorp (Rs 2,376 crore).

Selon la dernière mise à jour sur le portail Praapti, les “ arriérés ” de discomptes – créances en attente de 45 jours ou plus – envers les producteurs d’électricité s’élevaient à Rs 74202 crore à la fin de mars 2021, plus ou moins similaire à celui d’il y a un an. Cela a été montré plus tôt comme Rs 82 400 crore. Le Tamil Nadu (Rs 16209 crore), le Rajasthan (Rs 10,356 crore), le Maharashtra (Rs 9,859 crore), l’Uttar Pradesh (Rs 5,688 crore) et Andhra Pradesh (Rs 5 111 crore). Auparavant, le montant en souffrance de Maharashtra indiqué était de Rs 18 652 crore.

