Discord a supprimé 2212 serveurs au contenu extrémiste

04/06/2021 à 12:52 CEST

SPORT.es

Selon le dernier rapport de transparence Discord, ils ont expliqué que plus de 2000 serveurs ont été éliminés pour l’hébergement à l’intérieur. contenu extrémiste ou violent au second semestre 2020. Au total ils ont éliminé 2212 serveurs dédié à des mouvements comme les Boogaloo Boys (un groupe d’extrême droite anti-gouvernemental avec une grande force aux États-Unis). De plus, une équipe humaine dédiée spécifiquement à ces problématiques a éliminé plus de 30 000 comptes pour des raisons similaires à celles-ci.

La société a éliminé 27 410 serveurs et 266 075 comptes au cours du second semestre. Mais évidemment, tous n’ont pas été interdits pour contenu violent ou extrémiste, bien que Oui, vous avez vu que ce contenu a augmenté de 93% par rapport au premier semestre 2020. Discord a attribué ce saut à une approche plus proactive de la croissance des groupes extrémistes dans le monde.

Discord était autrefois simplement une application avec laquelle vous discutiez avec vos amis tout en jouant à un jeu vidéo, mais cela a évolué pour devenir un endroit où vous pouvez trouver n’importe quoi, y compris des clubs de tabac ou de lecture. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les gens ont remarqué ce service permettant une énorme croissance et se rapprochant d’un public qui n’est pas dédié au monde du gaming.