Discord abandonne son projet d’intégrer les NFT dans l’application

11/11/2021

Le à 21:39 CET

Discord n’a pas l’intention d’ajouter NFT à l’application, du moins selon son PDG Jason Citron. La clarification est intervenue mercredi après des jours de troubles liés à un tweet que Citron a partagé le 8 novembre. En réponse à un message de l’investisseur Packy McCormick, l’exécutif a publié une capture d’écran d’une version inédite de Discord avec des intégrations à MetaMask et WalletConnect, deux applications de portefeuille de crypto-monnaie. « Cela n’arrivera probablement jamais », avait-il déclaré à l’époque.

Son tweet est rapidement devenu un aimant pour Utilisateurs de Discord en colère qui ont réprimandé Citron qu’ils annuleraient leurs abonnements Nitro si la société ajoutait des intégrations liées à la crypto-monnaie et à la NFT. « Wow, j’ai hâte de dire à mes amis que Discord encourage les systèmes pyramidaux au détriment de l’environnement et les persuade d’annuler leurs abonnements Nitro et d’utiliser des plateformes concurrentes », a déclaré un utilisateur de Twitter, résumant succinctement les sentiments. .de beaucoup. les autres personnes dans citron mentionne. « Merci pour l’avertissement! »

Merci pour tous les points de vue à tous. Nous n’avons actuellement aucun projet d’expédier ce concept interne. Pour l’instant, nous nous concentrons sur la protection des utilisateurs contre le spam, les escroqueries et la fraude. Web3 a beaucoup de bons, mais aussi beaucoup de problèmes que nous devons résoudre à notre échelle. Plus à venir. – Jason Citron (@jasoncitron) 11 novembre 2021

En fait, il semble y avoir eu beaucoup de dissensions au cœur de Discord, où de nombreux travailleurs étaient totalement contre cette inclusion.