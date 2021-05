Discord annonce la fonctionnalité Stage Discovery pour aider les utilisateurs à trouver des salles audio sociales

Pour fêter son sixième anniversaire, Discord a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la recherche de salles audio sociales. L’application reçoit également un nouveau logo, ainsi qu’une fonctionnalité Threads pour des conversations améliorées.

Avec sa nouvelle application Stage Channels, qui sont des salles audio sociales de type Clubhouse, Discord a annoncé sa fonctionnalité Stage Discovery qui permettra à l’utilisateur de voir un flux de chaînes de scène publiques susceptibles de l’intéresser. La liste sera créée à l’aide de l’apprentissage automatique.

«Nous avons récemment lancé Stage Channels pour offrir aux communautés plus importantes un moyen simple d’organiser des panels, des soirées comiques ou tout type d’événement audio en direct. Aujourd’hui, nous annonçons Stage Discovery, une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’explorer ces événements audio sans avoir à entrer et sortir des serveurs pour trouver ceux que vous souhaitez consulter. “

Selon The Verge, cet exploit Stage Discovery sera déployé le 1er juin et les utilisateurs pourront

“Accédez au flux via une nouvelle icône Stage Channels sur la barre d’outils principale du mobile et dans le menu Accueil sur le bureau.”

Discord dit que les utilisateurs ne peuvent pas utiliser un langage grossier dans les titres ou les descriptions sur Stage Channels. Le contenu explicite, graphique ou sexuel est également interdit. La société commencera également à tester des moyens permettant aux utilisateurs d’héberger des événements payants. En version bêta privée, pour l’instant, Discord dit qu’il apprendra «comment le rendre idéal pour tout le monde».

La société a également annoncé une fonctionnalité Threads qui sera lancée cet été, ce qui rendra les discussions textuelles encore plus faciles et simplifiées “afin que vous puissiez descendre ces terriers quand vous le souhaitez.”

