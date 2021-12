Discord annonce une adhésion premium; Facebook dévoile le « mode professionnel »

Alors que les plateformes de médias sociaux tentent de trouver de nouvelles façons d’interagir avec les créateurs, Discord a annoncé un nouvel abonnement premium tandis que Facebook teste un mode professionnel pour les profils.

Selon un article de blog, Discord affirme qu’avoir un abonnement premium est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les créateurs, et la société a vu de nombreuses personnes de sa communauté offrir cette expérience via des applications tierces.

Désormais, avec cet abonnement, Discord prévoit d’introduire un « moyen rationalisé et simple d’offrir des expériences, du contenu et des interactions premium au sein de votre communauté ».

Vous pouvez le configurer, concevoir des avantages à plusieurs niveaux et afficher des analyses sur l’engagement des membres directement sur Discord. Et avec un processus rapide et transparent, les membres peuvent s’abonner et accéder immédiatement aux avantages avec des paiements et une assistance, tout ce qui se passe directement dans Discord.

À partir de maintenant, cette fonctionnalité sera déployée comme une expérience fermée alors que la société essaie de comprendre ce que les utilisateurs pensent être agréable et ce qui ne l’est pas.

Facebook introduit un nouveau mode professionnel pour les profils

D’autre part, Facebook a également annoncé aujourd’hui qu’il apportera de nouvelles façons aux gens de gagner de l’argent tout en fournissant des informations permettant aux professionnels de comprendre quels types de publications résonnent avec leur communauté.

Nous savons que de nombreux créateurs, en particulier ceux qui débutent, utilisent des profils. Nous introduisons donc un mode professionnel pour les profils aux États-Unis. Avec le mode professionnel, les créateurs éligibles pourront débloquer des opportunités de revenus et accéder à des outils pour aider à développer leur audience.

Outre le programme de bonus Reels Play déjà disponible, le mode professionnel ouvre également l’accès à des informations sur les publications, l’audience et le profil, de la même manière que les utilisateurs peuvent trouver sur Pages aujourd’hui. Par exemple, les utilisateurs peuvent voir le nombre total de partages, de réactions et de commentaires que contiennent les publications et examiner la croissance de leurs abonnés au fil du temps.

À l’heure actuelle, cette fonctionnalité est testée avec un nombre limité de profils aux États-Unis et sera étendue si l’entreprise estime que les utilisateurs bénéficient de ce nouveau mode professionnel.

