Discord annule sa décision d’empêcher les utilisateurs iOS d’accéder à tout contenu NSFW

Au début de la semaine dernière, Discord a annoncé un changement important qui empêcherait les utilisateurs iOS d’accéder aux serveurs avec du contenu NSFW (Not Safe For Work). Cependant, la société a décidé de revenir sur sa décision mardi et va désormais assouplir ces restrictions, permettant à certains contenus NSFW d’être visualisés sur iPhone et iPad.

Comme l’a noté Gizmodo, Discord a mis à jour ses directives sur les serveurs NSFW suite à la réaction négative de plusieurs utilisateurs concernant la décision de la semaine dernière.

Alors que l’idée originale était de bloquer tout contenu NSFW sur les appareils iOS, la restriction s’applique désormais uniquement aux serveurs axés sur la pornographie explicite ou d’autres sujets NSFW. Les chaînes individuelles seront toujours accessibles et le contenu NSFW sera affiché en fonction de l’âge de l’utilisateur.

Dans une déclaration, Discord souligne qu’il souhaite rendre la plate-forme sûre pour les jeunes utilisateurs et qu’il souhaite éviter tout conflit avec les directives de l’App Store, qui interdisent les applications offrant un accès facile et explicite à la pornographie et à d’autres contenus NSFW.

Notre objectif est toujours de protéger Discord, en particulier pour nos jeunes utilisateurs. La semaine dernière, nous avons introduit des contrôles supplémentaires pour garantir que les mineurs ne seront pas exposés à un contenu inapproprié pour eux, conformément aux directives de l’App Store. Nous nous rendons compte que la communauté avait de nombreuses questions, et nous voulions clarifier notre position et quels serveurs seront ou ne seront pas affectés. Ces mises à jour sont décrites en détail dans nos articles d’assistance destinés aux utilisateurs et aux propriétaires de serveurs. Nous continuerons à travailler avec les propriétaires de serveurs et nos partenaires, et informerons tous les propriétaires de serveurs en leur faisant savoir lesquels de leurs serveurs sont concernés.

Alors que les directives de l’App Store peuvent en effet causer des problèmes pour les applications avec un tel contenu, des rumeurs suggèrent que Discord a envisagé de restreindre les serveurs NSFW pour nettoyer la réputation de la plate-forme alors que la société recherche des acheteurs potentiels, éventuellement Microsoft.

