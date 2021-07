Discord est-il le prochain r/WallStreetBets ? 5 actions qui suggèrent que c’est le cas

in

Si vous voulez devenir day trader, je ne vous en veux pas. Les personnes qui gagnent régulièrement plusieurs points de pourcentage par jour peuvent devenir riches au-delà de l’imaginable. L’arbitragiste crypto Sam Bankman-Fried est récemment devenu une célébrité mineure après avoir révélé qu’il était milliardaire à l’âge de 29 ans.

En règle générale, les traders professionnels comme M. Bankman-Fried exploitent les écarts de prix ou utilisent une forme d’arbitrage statistique. C’est à ce moment-là que les investisseurs profitent de divergences de prix mineures entre différentes bourses ou actifs.

Mais vous n’avez pas besoin d’être un génie financier pour transformer 10 000 $ en 1 million de dollars. C’est parce que les informations sur le trading peuvent également provenir de l’analyse des sentiments. C’est un outil que les négociants en matières premières et les teneurs de marché utilisent avec succès depuis des décennies pour gagner leur vie. (Les day traders qui perdent de l’argent sont généralement des amateurs qui devinent simplement ce que les prix vont faire).

La même pratique peut s’appliquer aux actions, en particulier celles qui sont illiquides ou à petite capitalisation. Ces actifs inefficaces sont un trésor d’erreurs de tarification ; n’importe quel investisseur avec une meilleure compréhension du sentiment fera le tour des autres.

Et quel est le meilleur endroit pour obtenir des informations sur les sentiments ?

Reddit r/WallStreetBets était autrefois un bon point de départ. Le babillard fortement modéré, cependant, a perdu une partie de cet éclat à mesure que le contrôle réglementaire s’est intensifié. Seule une poignée d’utilisateurs de confiance peuvent désormais parler librement sans craindre que leurs messages ne soient supprimés.

Aujourd’hui, le meilleur endroit est sans doute Discorde – la plate-forme de chat et de diffusion en direct qui reste en grande partie cachée aux regards indiscrets de Wall Street (et de la SEC).

Dans cette grande lecture, nous ferons un tour rapide de Discord et de ce que les investisseurs doivent savoir pour battre le marché dans ce nouveau jeu.

La grande lecture : la pomme de la discorde ?

À première vue, Discord semble être une plate-forme étrange pour les parieurs boursiers. En 2015, le fondateur Jason Citron a développé le service pour connecter les joueurs via la voix (VoIP).

“C’est presque comme donner à vos amis un câlin de groupe ou les emmener déjeuner”, a déclaré M. Citron à propos de la plate-forme. Et pas mal de personnes se sont inscrites pour le déjeuner. Cinq ans après son lancement, Discord a atteint 140 millions d’utilisateurs actifs par mois, un rythme qui rivalisait avec la croissance fulgurante de Facebook.

Sa facilité d’utilisation et ses options de partage d’écran ont également fait de Discord une plate-forme de choix pour les investisseurs cherchant à partager des conseils boursiers.

Aujourd’hui, la plate-forme héberge des communautés comme Stock VIP, un forum de 300 000 membres géré par une société privée basée au Delaware. Les utilisateurs peuvent discuter gratuitement ou s’inscrire à des services premium. Des centaines d’autres Discords basés sur des actions rivalisent pour attirer l’attention.

L’effet a été profond.

Cette semaine, actions en revendeur informatique Nouvel uf (NASDAQ :NEGG) a augmenté de 170 % malgré la mention pratiquement nulle de r/WallStreetBets.

“Je viens de frapper NEGG aujourd’hui parce que je m’attendais à une poursuite de l’écart”, a écrit une affiche sur la chaîne Discord r/Pennystocks. “Honnêtement, je pense que c’est juste WSB qui se lance dans l’idée de NEGG maintenant”, a plaisanté un autre.

La plate-forme a également permis aux investisseurs de pomper plus facilement des actions cotées en cents, que ce soit par accident ou non. Les day traders avec de nombreux abonnés peuvent créer des effets de troupeau lorsqu’ils partagent leurs transactions sur des flux en direct. Les actions faiblement négociées sont particulièrement vulnérables au surpeuplement.

MOMENTUM TRADING FAIT UN RETOUR

En 1997, le Wall Street Journal a publié un article sur un nouvel outil de day-trader : les forums de discussion AOL. En se coordonnant avec les services de messagerie en temps réel d’AOL, les investisseurs pourraient manipuler le prix des actions sans avoir recours aux vieilles tactiques téléphoniques de « la chaufferie ». Les commerçants qui réussissent pourraient gagner des milliers de dollars par jour.

La saga se terminerait par de multiples poursuites pour manipulation de marché auprès de la SEC et une interruption de plusieurs décennies dans le day trading des investisseurs de détail. Mais pendant un bref instant dans l’histoire du marché boursier, tout ce que les investisseurs influents avaient à faire était 1) d’acheter une action, 2) de publier ce qu’ils avaient fait en ligne, puis 3) de regarder les prix monter alors que des milliers d’autres commerçants s’entassaient.

Et puis est venu Discord.

Dans l’ombre des r/WallStreetBets de Reddit, les canaux Discord sont tranquillement devenus l’équivalent d’aujourd’hui du salon de discussion AOL. C’est une chambre d’écho où des membres influents peuvent provoquer des ruées vers des actions en hausse, quels que soient les mérites sous-jacents de l’actif. Si tout le monde le fait – et que le prix augmente – ce doit être un bon achat, non ?

Cette réflexion signifie que le trading dynamique est devenu dominant, en particulier dans les actions à petite capitalisation. Selon les données de Thompson ., les actions du Russell 2000 qui ont gagné 50% ou plus de leur valeur en mai 2021 ajouteraient encore 17,8% le mois suivant. Pendant ce temps, ceux qui ont perdu 30 % n’ont récupéré que 8,7 % de leur valeur.

En d’autres termes, les gagnants continuent de gagner et les perdants prennent du retard.

TROUVER LE PROCHAIN ​​MOONSHOT DISCORD

« Jouons à la pompe, j’ai 20 minutes avant ma prochaine réunion », a écrit un utilisateur de Discord cette semaine. “Acheté 5,42 APRE.”

Le même utilisateur se vendrait à 5,51 $ quelques minutes plus tard.

De nombreuses pompes de day-trading de Discord sont de courte durée. Le système de discussion basé sur le défilement de la plate-forme signifie que les anciennes idées sont rapidement remplacées par de nouvelles ; ce que j’écris aujourd’hui deviendra périmé dans les 10 minutes suivant sa publication.

Mais il y a quelques indices sur ce qui fera le prochain stock populaire sur Discord.

Nostalgie. De nombreux utilisateurs de Discord sont des joueurs de par la nature même de l’histoire de la plateforme. Attendez-vous à ce que des sociétés de jeux comme Corsair Gaming fassent mieux que, par exemple, un grand magasin Dillard (NYSE :DDS).

Élan. Les utilisateurs recherchent des gains rapides, donc les stratégies de breakout techniques comme SMA-50 fonctionneront mieux que celles à retour de moyenne comme RSI-14. (Vous pouvez en savoir plus sur l’utilisation de l’analyse technique sur les actions inefficaces ici.)

Liquidité. Plus les échanges sont fins, meilleures sont les chances de « mooning » d’une entreprise. Les penny stocks et les alt-cryptos sont particulièrement sensibles à la manipulation.

Une étude de CNBC a révélé que les stocks chauds sur r/WallStreetBets avaient tendance à durer environ neuf jours. Pendant ce temps, les actions Discord telles que Groupe géographique (NYSE :GÉO) à Microvision (NASDAQ :MVIS) peut voir les sauts durer un jour ou moins. Il s’agit d’un environnement commercial au rythme rapide qui nécessite souvent des ventes à la clôture du marché.

CINQ STOCKS PROUVANT QUE DISCORD EST LE PROCHAIN ​​r/WallStreetBets

Newegg. J’ai déjà mentionné NewEgg en tant que stock en mouvement, mais il mérite une deuxième mention spéciale. Le détaillant de matériel informatique atterrit carrément dans la liste des noms préférés de Discord grâce à sa longue histoire de restauration pour les joueurs hardcore et à sa réputation décalée. Sa volonté de réserver des pièces rares, telles que celui de Nvidia (NASDAQ :NVDA) Les cartes graphiques de la série RX3000, destinées aux meilleurs clients, sont précisément la raison pour laquelle les investisseurs particuliers adoreront le stock, quelle que soit sa valeur.

Logiciel marin (NASDAQ :MRIN). La société de publicité en ligne est l’un des tickers r/WallStreetBets de Reddit les plus supprimés. Pourtant, l’entreprise non rentable a vécu avec les discussions Discord pour ses incroyables rendements de 1000% depuis fin juin. Sa petite capitalisation boursière de 218 millions de dollars donne également aux taureaux élancés une piste pour continuer à pomper avant un crash.

Exela Technologies (NASDAQ :XELA). Aucune quantité de strabisme ne peut expliquer le pic massif du volume des échanges d’Exela. Au cours des sept derniers jours de bourse, plus de 1,6 milliard d’actions XELA ont été échangées, soit plus que l’année précédente combinée. Les prix ont déjà bondi de 90% sur la frénésie Discord; d’autres gains pourraient être en route si les déséquilibres entre l’offre et la demande s’aggravent.

Carver Bancorp (NASDAQ :CARV). Les actions de la banque new-yorkaise à sept succursales ont grimpé de 250% jeudi malgré le fait que r / WallStreetBets de Reddit ait supprimé toute mention de $ CARV de son forum. Pendant que Twitter (NYSE :TWTR) a sans aucun doute contribué à la hausse des actions, c’est le bavardage de Discord qui a aidé les actions à se lancer dans une courte compression.

American Leisure Holdings (OTCMKTS :AMLH). « AMLH a atteint un groupe de pompes », a écrit un utilisateur de Discord alors que les actions du penny stock ont ​​augmenté de 45% pour atteindre 0,0033 $. La société de draps roses n’a pas déposé de rapport depuis 2014, mais cela n’a pas dérangé ceux de Discord qui font pression pour des gains rapides.

Notez qu’aucune de ces actions n’a de perspectives 100x particulièrement solides à long terme ; ils sont juste ce qui est chaud sur Discord. Et c’est pourquoi il est si important d’acheter de la force et de vendre dès que les prix cessent de monter.

Pensées finales : la même chose, encore une fois

La fin des années 1990 a vu un exode de personnes quittant leur emploi pour devenir day traders. Certains frapperaient gros, surtout ceux qui sont entrés tôt. Quand tout monte, il est difficile de perdre de l’argent dans le swing trading.

Lorsque la bulle technologique a commencé à éclater, seuls ceux dotés de systèmes cohérents ont survécu. Il s’agissait de négociants en matières premières comme John Arnold d’Enron, qui a utilisé la position du géant de l’énergie sur le marché pour prédire les prix du gaz naturel. (M. Arnold continuerait après l’effondrement d’Enron). Des études universitaires ont constamment montré que les traders ayant de bonnes performances passées continuent de gagner de bons rendements.

Alors, quand la frénésie du stock de mèmes d’aujourd’hui finira par ralentir, où serez-vous ? Si vous comptez sur des conjectures – ou espérez – pour choisir des actions, alors un bouleversement pourrait réduire vos gains.

Mais ceux qui ont des stratégies de trading cohérentes ont de meilleures chances d’endiguer les pertes. Des points bonus si vous pouvez expliquer pourquoi votre système fonctionne. Et si vous avez un système d’arbitrage tel que le commerce Bitcoin « Kimchi » ? Alors je te verrai bientôt de l’autre côté du pont des millionnaires.

