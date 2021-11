Discord fonctionne sur l’application macOS qui s’exécute nativement sur M1

La populaire plate-forme de messagerie axée sur les joueurs « Discord » travaille enfin sur une mise à jour de son application macOS qui prend entièrement en charge les Mac avec puce M1 et versions ultérieures. Bien que la mise à jour ne soit pas encore officiellement disponible pour le public, elle peut être téléchargée en tant qu’application bêta pour le moment.

Comme l’ont noté certains utilisateurs sur Reddit, Discord a récemment publié une nouvelle version de son application « Canary » – qui est essentiellement une version bêta de Discord dans laquelle ils testent de nouvelles fonctionnalités avant la sortie publique – qui s’exécute nativement sur les Mac M1.

Lorsque les applications sont mises à jour pour s’exécuter de manière native sur la plate-forme Apple Silicon, elles sont non seulement plus performantes, mais également plus économes en énergie, car les applications ARM natives peuvent tirer pleinement parti de la puce M1, M1 Pro ou M1 Max. Cependant, il convient de noter que Discord pour macOS est toujours une application Electron, donc les gains de performances peuvent ne pas être aussi perceptibles.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Discord est un réseau social dans lequel les utilisateurs peuvent discuter avec d’autres via texte, audio et vidéo. La plate-forme est devenue extrêmement populaire parmi les joueurs et est disponible pour iOS, macOS, Windows, Android, Linux et même certaines consoles de jeux telles que Xbox.

Discord Canary avec support M1 peut être téléchargé sur le site officiel de la plateforme. On ne sait pas quand la mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs.

