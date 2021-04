L’application Stage Channels permettra aux utilisateurs de participer à divers types de sessions orales, notamment des interviews, des lectures de livres, des clubs, des podcasts, entre autres.

Dans le but de s’attaquer au Clubhouse, Discord a introduit des « canaux de scène », une fonctionnalité de salle de chat audio uniquement. Les canaux de scène selon les informations disponibles ont été conçus pour Android, iPhone, Web, Windows et d’autres plates-formes supplémentaires telles que Linux et macOS. Discord n’est pas la première plate-forme de communication à avoir récemment introduit une fonctionnalité de salle de discussion audio uniquement pour le Clubhouse. Auparavant, les plates-formes de médias sociaux telles que Facebook, Twitter, Telegram ainsi que LinkedIn ont lancé leurs propres versions de la salle de chat audio uniquement pour exploiter les utilisateurs de plus en plus nombreux.

Selon les informations fournies par la société, les canaux de scène permettront aux utilisateurs de partager une conversation ciblée avec un public d’auditeurs. Comme les autres applications de salle de chat audio uniquement, les canaux de scène auront également une fonction de «modérateur de scène» qui prendra l’appel pour décider qui parlera et qui ne parlera pas. Le modérateur de la scène sera également doté d’une fonction pour couper le son des membres. Les membres de la salle de discussion seront également autorisés à lever la main pour signaler leur intention de parler. Après confirmation du Stage Moderator, l’utilisateur pourra parler pendant le chat.

Selon les informations disponibles, les utilisateurs devront d’abord activer Community sur leur serveur téléphonique pour pouvoir utiliser l’application Stage Channels. L’application Stage Channels permettra aux utilisateurs de participer à divers types de sessions orales, notamment des interviews, des lectures de livres, des clubs, des podcasts, entre autres.

Twitter a déjà lancé sa propre plate-forme de chat audio uniquement appelée Spaces pour affronter le rival Clubhouse. LinkedIn et Facebook devraient bientôt développer la fonctionnalité et la lancer pour leurs utilisateurs.

