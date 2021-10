Discord partage désormais plus de détails sur votre gameplay EA

EA ajoute la prise en charge de la fonctionnalité « Rich Presence » de Discord à certains de ses titres, ce qui permet à vos contacts Discord de voir plus d’informations sur ce que vous faites dans le jeu, a annoncé le créateur de jeux. Cela fonctionne en associant votre compte Discord à l’application EA, le nouveau lanceur qui succède à Origin d’EA.

Auparavant, Discord montrait à quel jeu EA vous jouiez et pendant combien de temps. Mais l’intégration Rich Presence d’EA permet à Discord d’afficher des informations plus détaillées telles que « dans quel mode de jeu vous êtes, depuis combien de temps vous jouez et si vous êtes prêt ou non à vous associer pour quelque chose de différent », explique EA.

Cela montrera même si vous êtes intéressé par un partenariat

La fonctionnalité Rich Presence de Discord est déjà prise en charge dans d’autres jeux comme Payday 2, Battlerite et Divinity: Original Sin 2, mais l’intégration d’EA a le potentiel d’être beaucoup plus large car elle se produit au niveau du lanceur (via l’application EA) plutôt qu’au niveau niveau de jeu individuel. En plus d’afficher plus d’informations sur le jeu auquel vous jouez, les développeurs peuvent également l’utiliser pour permettre aux joueurs de s’inviter à leurs jeux ou de regarder les matchs de leurs amis.

Vous pouvez activer la nouvelle intégration Discord dans l’application EA en vous rendant dans Paramètres, en sélectionnant Mon compte et en faisant défiler jusqu’à la section Comptes connectés et en autorisant un lien entre vos comptes Discord et EA.