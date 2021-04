Discord pour iOS empêchera les utilisateurs d’accéder à tous les serveurs NSFW

Discord apporte des modifications à la façon dont il gère les serveurs NSFW, et cela aura un effet particulier sur les utilisateurs de l’application iOS. La société affirme que Discord pour iOS bloquera désormais tous les serveurs NSFW, potentiellement en raison des directives de l’App Store d’Apple concernant le contenu pour adultes.

Le changement d’accès aux serveurs sur iOS s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large de Discord sur les serveurs NSFW. La société affirme que des serveurs entiers seront désormais marqués comme NSFW s’ils sont «organisés autour de thèmes NSFW ou si la majorité du contenu du serveur est de 18 ans et plus».

Comme noté pour la première fois par Verge, Discord a fait cette annonce dans un article sur ses forums de support cette semaine, avec cette clarification supplémentaire sur l’impact sur l’application Discord pour iOS. Les serveurs marqués comme NSFW ne seront pas du tout accessibles depuis l’application iOS:

De plus, tous les utilisateurs de la plate-forme iOS (y compris ceux âgés de 18 ans et plus) ne pourront pas rejoindre et accéder aux serveurs NSFW. Les utilisateurs iOS âgés de 18 ans et plus pourront toujours rejoindre et accéder aux communautés NSFW sur les versions de bureau et Web de Discord.