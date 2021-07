Discord rachète Sentropy, la société d’intelligence artificielle anti-harcèlement

La plate-forme de discussion Discord a racheté la société d’IA Sentropy Technologies.

L’accord a été annoncé dans un article de blog sur Medium du PDG et co-fondateur de Sentropy, John Redgrave, et intervient trois ans seulement après sa création. L’objectif de l’entreprise est de s’assurer que les gens sont en sécurité en ligne, en utilisant l’intelligence artificielle pour arrêter “les abus, le harcèlement et les contenus malveillants”.

Aucun chiffre n’a encore été placé sur l’accord.

“Alors que nous avons appris à connaître Discord, nous avons été impressionnés par leur profond engagement en faveur de la sécurité – un engagement qui s’étend au-delà de leurs propres communautés à l’Internet au sens large”, a écrit Redgrave.

“L’une des exigences strictes de Sentropy alors que nous discutions de notre collaboration était que notre future maison nous permette de continuer à nous concentrer sur l’amélioration d’Internet dans son ensemble, et pas seulement sur l’amélioration des capacités de confiance et de sécurité (T&S) de l’entreprise L’objectif de notre équipe sera d’aider Discord à étendre et à faire évoluer ses capacités de T&S ; nous sommes également inspirés par l’engagement de Discord envers le partage des connaissances et le renforcement des capacités dans l’espace de modération de contenu, comme en témoigne leur Académie des modérateurs. Nous sommes ravis d’aider Discord décider comment nous pouvons partager le plus efficacement avec le reste d’Internet les meilleures pratiques, la technologie et les outils que nous avons développés pour protéger nos propres communautés.”

La police de son service pour les mauvais acteurs a été quelque chose que Discord a fait beaucoup ces dernières années. Au cours du seul second semestre 2020, la société a supprimé 1,5 000 serveurs pour extrémisme violent.

Discord achetant cette société est également notable car il y a eu des rapports plus tôt cette année qu’elle était en discussion sur une acquisition, avec Microsoft apparemment en lice. Ces pourparlers ont échoué en avril au milieu de rumeurs selon lesquelles Discord était intéressé à devenir public à l’avenir.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72351/discord-acquires-anti-harassment-ai-firm-sentropy/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));