Discord renverse le cap sur les plans NFT

La plate-forme de communication de jeux Discord a apparemment changé d’avis à propos de la cryptographie et des NFT.

Dans une déclaration à Techcrunch, la société a déclaré que les plans évoqués par le PDG Jason Citron (photo) sur Twitter faisaient partie d’un hackathon à l’échelle de l’entreprise. Cela signifiait que les développeurs jouaient avec de nouvelles idées et technologies, qui incluaient apparemment des idées Web 3.0 ou décentralisées. La firme avait également envoyé un sondage aux utilisateurs pour leur demander leur avis sur les concepts du Web 3.0.

S’adressant à nouveau à Twitter, Citron a déclaré que Discord n’avait pas l’intention d’apporter ce type de fonctionnalité à Discord et que c’était juste une idée interne. Il avait précédemment tweeté une image de Discord intégrée au service de portefeuille crypto MetaMask et au protocole sur lequel les portefeuilles sont souvent construits, WalletConnect.

« Merci pour tous les points de vue à tous », a-t-il écrit.

« Nous n’avons actuellement aucun plan pour livrer ce concept interne. Pour l’instant, nous nous concentrons sur la protection des utilisateurs contre le spam, les escroqueries et la fraude. Web3 a beaucoup de bons, mais aussi beaucoup de problèmes que nous devons résoudre à notre échelle. Plus bientôt. «

