Discord Server compte plus de 1 000 000 de membres pour la première fois

Capture d’écran : Twitch

Pour la toute première fois, un serveur Discord a attiré plus d’un million de membres, le Snowsgiving 2021 officiel de la plate-forme atteignant le cap plus tôt dans la journée.

Il y a un certain nombre de mises en garde à l’exploit, bien sûr. C’est une chose officielle sur Discord, ils peuvent donc en faire ce qu’ils veulent, et augmenter le plafond comme ça est quelque chose qu’ils font pour une cascade (il y a des cadeaux dans le serveur), pas un plafond qu’ils vont augmenter pour tout le monde (même si vous imaginez qu’il y a aussi un élément de test de résistance impliqué, pour les événements/situations futures).

Et c’est totalement impraticable ! Comme tous ceux qui ont été dans un Discord de n’importe quelle taille vous le diront, une fois qu’ils ont atteint un certain point, ils cessent de devenir des endroits utiles pour le chat et commencent à ressembler à Matrix, des cascades de texte tombant en cascade sur un écran plus rapidement que n’importe qui peut suivre ( une grande raison pour laquelle ils ne seront jamais des remplacements appropriés pour les forums).

Pour référence, lorsque je me suis précipité pour le vérifier, il y avait près de 130 000 personnes en ligne et sur le serveur. Je pouvais tourner la molette de ma souris et faire défiler la liste des membres pendant ce qui semblait être une éternité, sans jamais toucher le fond. La conversation est impossible dans une situation comme celle-ci, et même si vous vouliez parler, le mode lent du chat principal est réglé si loin dans un avenir lointain qu’il est impraticable (on m’a dit 30 minutes, mais on dit aux autres 6 heures), c’est donc un espace où vous devez entrer, laisser un message d’accueil saisonnier ou une seule ligne, puis vous taire/sortir.

Si, pour une raison quelconque, vous voulez vous lancer et vérifier – peut-être que vous aimez la neige, peut-être que vous pensez que vous avez réellement une chance de gagner les trucs qu’ils offrent, peut-être que vous voulez juste être une partie silencieuse et minuscule de Discord historique—vous pouvez trouver le serveur ici.