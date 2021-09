Discord teste officiellement une intégration YouTube appropriée

Discorde commence à tester l’intégration officielle de YouTube, peu de temps après Youtube contraint l’entreprise à retirer deux bots musicaux du service.

Il y a quelques semaines à peine, YouTube, propriété de Google, a forcé deux des bots musicaux Discord les plus connus (et les plus utilisés) à cesser de fonctionner au sein de Discord. Rythm et Groovy ont tous deux été victimes d’un cessez-le-feu émis par la mégacorporation, à la grande irritation des plus de 30 millions d’utilisateurs qui ont utilisé les services du bot.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans le but de ramener certaines de ces fonctionnalités de musique/YouTube sur Discord, Google semble établir un partenariat officiel avec la société. L’intégration YouTube a commencé à apparaître sur un petit nombre de serveurs Discord au cours des dernières 24 heures via une nouvelle fonctionnalité appelée « Watch Together ».

Comme son nom l’indique, la nouvelle fonctionnalité expérimentale permet aux membres de Discord de regarder des vidéos YouTube ensemble. Il agit de la même manière que quelqu’un diffusant son écran dans l’application, en gros. Il y a une bascule qui vous permet de laisser d’autres personnes contrôler la lecture de la vidéo en cours de diffusion, ce qui rend le visionnage collaboratif plus facile et plus direct.

Bien sûr, YouTube devrait probablement en profiter : Discord a noté que « vous pouvez voir des publicités pendant les vidéos YouTube », alors ne vous attendez pas à une situation sans publicité ici.

Selon The Verge, la fonctionnalité « n’est déployée que sur les amis et les serveurs de la famille Discord aujourd’hui » et « une version bêta plus large » sera prochainement disponible pour les petits serveurs, avant une « disponibilité plus large » dans les prochaines semaines.

Plus tôt cette année, Discord a mis fin aux négociations d’acquisition avec Microsoft et a annoncé qu’il resterait une société indépendante.