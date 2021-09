Discord teste une fonctionnalité d’intégration YouTube

Discord a commencé à tester Watch Together, une collaboration entre YouTube et le service de chat populaire qui permettra aux utilisateurs de regarder des vidéos YouTube ensemble, rapporte The Verge. Cette décision intervient après qu’une action en justice de Google a fermé un certain nombre de robots les plus populaires créés par les utilisateurs de Discord, qui étaient largement utilisés dans le même but.

La nouvelle fonctionnalité est apparue dans un petit nombre de serveurs Discord aujourd’hui, ressemblant beaucoup à la fonctionnalité de partage d’écran habituelle de Discord, mais avec des intégrations YouTube plus spécifiques. Les organisateurs d’appels peuvent mettre en file d’attente un certain nombre de vidéos YouTube en recherchant ou en collant un lien vers la vidéo d’origine, et peuvent autoriser ou interdire aux autres utilisateurs de l’appel d’ajouter leurs propres vidéos.

La plus grande différence entre les bots non officiels comme Rythm et Groovy Discord, qui avaient bon nombre des mêmes fonctions, est que l’intégration officielle de YouTube permet à YouTube de diffuser des publicités pendant la soirée de veille Discord. “Vous pouvez également voir des publicités pendant les vidéos YouTube”, avertit une fenêtre contextuelle lorsque les utilisateurs accèdent pour la première fois à l’outil. Le pop-up indique également que Watch Together a été “construit par Discord, mais il est alimenté par YouTube”.

The Verge rapporte que le nouvel outil a commencé à être déployé sur les serveurs des amis et de la famille, tandis que les serveurs plus importants verront Watch Together ajouté au cours des prochaines semaines. Pour l’instant, vous pouvez tester l’outil sur le serveur Game Labs de Discord si vous voulez voir comment il fonctionne.