Discord vise une valorisation de 15 milliards de dollars | Initié aux jeux PC

26 août 2021 – 12h19

La plateforme de chat de jeux Discord vise apparemment une valorisation de 15 milliards de dollars.

C’est selon le bulletin d’information technique d’Eric Newcomer, qui rapporte que Dragoneer Investment Group dirige un tour de table pour l’entreprise qui pourrait rapporter “au moins 500 millions de dollars”. Pendant ce temps, s’adressant au Financial Times, le PDG de Discord, Jason Citron (photo), a déclaré que la société espérait attirer les internautes qui s’éloignent des plateformes publiques de médias sociaux.

En décembre 2020, Discord était évalué à 7 milliards de dollars lors d’un cycle de financement qui l’a vu essayer de rapporter 100 millions de dollars. C’était le double de la valorisation de 3,5 milliards de dollars que la société commandait en juin de la même année.

Quant à savoir pourquoi il y a eu ce pic massif de valorisation, c’est à – quoi d’autre ? – la pandémie de coronavirus COVID-19. En 2020, les revenus de Discord ont presque triplé et la plate-forme a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs, atteignant 140 millions d’utilisateurs actifs par mois d’ici la fin de 2020.

Discord aurait également été mis en vente récemment, des entreprises comme Microsoft rivalisant pour mettre la plate-forme de chat sous leurs ailes. Ces pourparlers ont échoué au milieu des rumeurs selon lesquelles Discord envisageait plutôt une offre publique initiale.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

