Discord voit un contrecoup après avoir taquiné les portefeuilles Ethereum et les NFT

Le PDG de Discord a récemment annoncé que la plus grande plate-forme de chat de jeu au monde pourrait potentiellement prendre en charge les portefeuilles de crypto-monnaie. Cela a conduit de nombreux utilisateurs à craindre que leurs abonnements Nitro (un service Discord payant) puissent être utilisés pour financer l’écosystème NFT frauduleux à l’avenir. Le tweet teaser a provoqué une opposition massive parmi les utilisateurs de Discord, beaucoup se désabonnant du service premium de la plate-forme (ou menaçant de le faire).

En réponse à un tweet sur Discord et les NFT, le PDG de Discord, Jason Citron, a partagé une capture d’écran de ce qui semble être une fonctionnalité bêta de Discord offrant un accès intégré aux portefeuilles de crypto-monnaie, MetaMask et WalletConnect. Ces portefeuilles permettent tous deux aux utilisateurs d’accéder à Ethereum, l’une des plus grandes formes de crypto-monnaie.

Depuis juillet 2021, une seule transaction Ethereum consomme autant d’électricité qu’un seul ménage américain en une semaine de travail. La fondation Ethereum a fait des déclarations officielles promettant que le réseau passera à un modèle moins respectueux de l’environnement. Mais les crypto-stans prétendent que cela se produira à tout moment depuis des lustres, alors nous le croirons quand nous le verrons.

Les jetons non fongibles (NFT) sont des reçus pour l’art numérique qui fonctionnent sur la « blockchain », qui est la même technologie qui alimente la crypto-monnaie. Et peu importe le nombre de crypto bros qui pleurent sur le fait que certaines technologies de blockchain ne sont pas aussi mauvaises pour l’environnement que d’autres, l’écosystème NFT regorge de toutes sortes d’escroqueries qui ont une prémisse vraiment suspecte, ou se terminent par le vol de l’art ou la course par l’organisateur avec l’argent.

Depuis au moins trois mois, Discord a mené une enquête demandant aux utilisateurs leurs opinions sur les NFT. (En date d’hier, l’enquête était fermée.) Dans l’enquête, il a été demandé aux utilisateurs : « Dans quelle mesure connaissez-vous les NFT ? » avec les réponses suivantes de la boîte radio : « Qu’est-ce qu’un NFT ? », « J’en sais assez pour penser qu’ils sont cool ! » « J’ai acheté et vendu un NFT » et « Je suis un pro. Je collectionne et vends régulièrement des NFT ! Notamment, l’option de dire à Discord que les NFT sont nuls manquait manifestement.

Depuis que cela a été annoncé, de nombreux abonnés ont été frustrés par l’absence d’un système de rétroaction pour transmettre à l’entreprise leurs sentiments négatifs à propos des TVN. Certains étaient assez contrariés pour se désabonner du service premium de Discord.

Un utilisateur anonyme qui s’était abonné à Discord Nitro depuis le lancement a déclaré à Kotaku :

Je sais que ma seule annulation n’aura pas beaucoup d’impact, mais j’espère qu’un tollé collectif de la communauté les encouragera à faire marche arrière avant que cela ne se produise. Les NFT sont l’une des escroqueries les plus anciennes : donnez à quelqu’un quelque chose sans valeur, comme une image facilement copiée, avec la promesse que cela vaut quelque chose. Pire, de nombreux NFT profitent du travail d’AUTRES personnes : j’ai eu des amis artistes qui se sont fait voler leurs images et les ont converties en NFT contre leur gré, et ils n’y peuvent rien. Et puis il y a l’impact environnemental de la crypto en général. Honnêtement, je m’attendais à mieux de Discord, et l’annulation de mon abonnement est le meilleur moyen d’envoyer ce message.

Un administrateur de la communauté Discord a déclaré à Kotaku: «Je suis sous-titré sur Discord depuis quelques années maintenant parce que je possède un serveur qui compte plus de 1 000 membres et que je devais le garder boosté, et oui. C’est à cause de ce tweet que j’ai annulé.

« Nous explorons et piratons toujours des choses qui, selon nous, amélioreront Discord pour toutes les communautés que nous servons », a déclaré un porte-parole.