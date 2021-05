Discothèque: l’art du remix

Le remixage remonte à une soif jamaïcaine de la fin des années 60 pour des versions alternatives de succès locaux, la technique de dub de l’île consistant à mélanger et à extraire des parties chargées d’effets des disques originaux plus tard largement utilisée sur des productions du monde entier. L’art du remix a ensuite été perfectionné par des pionniers de la discothèque des années 70 tels que Tom Moulton et Walter Gibbons, qui a étendu les disques pour convenir à leur public; dans les années 90, il était devenu standard d’inclure des mixages innombrables et variés sur 12 pouces et des CD singles par tous et par tous.

Les «célibataires» sont souvent devenus des expériences d’écoute marathon, dans lesquelles de nombreux mélanges étaient presque identiques et superflus. De nombreux remixeurs talentueux se cachaient cependant parmi toute cette activité et enregistrant pour les meilleurs packages standard. Record Club a maintenant rassemblé 40 morceaux de qualité supérieure et précédemment supprimés, touchés par certains des noms les plus réputés et les plus prolifiques de l’époque, pour leur Discothèques: pionniers emblématiques de la danse Liste de lecture Spotify.

Les remixeurs sous les projecteurs incluent des légendes telles que le regretté grand Frankie Knuckles, qui a donné naissance à la house music au début des années 80 au Chicago Warehouse. Ses pièces commencent ici par une version deep house classique et intemporelle de Robert Owens “Loin.” Les DJ basés à Chicago Steve “Silk” Hurley et Maurice Joshua ont tous deux travaillé sur des morceaux de la sirène house originale Jamie Principle, qui a également sa voix des années 80 pour Knuckles, “Ton amour,” inclus dans la playlist.

Cet air a été échantillonné pour le remix original de La Source de Candi Staton “Tu as l’amour,” et si vous n’avez jamais entendu la version Knuckles and Principle, avec sa voix désireuse, alors vous devez corriger cela immédiatement. Hurley a fourni un doublage élégant de Was (Not Was) “Secoue ta tête” et Joshua a travaillé sur Grace Jones‘ “Pulsion sexuelle,” qui est préparé pour une sortie opportune aux côtés des rééditions de luxe de Jones ‘ Similicuir chaud album.

New York, quant à lui, était sous l’emprise du son créé lors de la résidence Paradise Garage de Larry Levan. Ceux qui ont pris le relais après la fermeture du club comprenaient Todd Terry, qui travaillait ici sur des actes tels que les hip-hop britanniques Definition Of Sound, et se passionnait pour les basses de Sub Sub. «Space Face.»

Terry a légué son surnom Masters At Work à Kenny «Dope» Gonzalez et «Little» Louie Vega, qui sont devenus largement vénérés par les fans de house et de garage, et qui apparaissent également ici sous le nom de Nuyorican Soul. David Morales, quant à lui, a remixé un torrent de disques à partir du milieu des années 80 et ses contributions à la playlist incluent une collaboration merveilleusement spatiale avec Frankie Knuckles sur Will Downing’s. «Le monde est un ghetto» et son propre doublage à saveur latine «Dans De Ghetto.»

L’une des histoires les plus remarquables de ces dernières années – et emblématique du regain d’intérêt pour la musique dance de la fin des années 80 et du début des années 90 – est le retour aux sons de club du né à Detroit, Marc Kinchen, alias MK. Il lance la liste de lecture avec deux morceaux de garage emblématiques du milieu des années 90, remixant Jodeci «Freek’n You» et Nightcrawlers ‘ «Poussez le sentiment.» Jodeci, en particulier, sonne radicalement différent de l’habituel ici, avec le dub de MK très éloigné de leur mix R&B original; il a répété l’astuce pour New Edition sur “Quelque chose sur vous.” Ce repositionnement des actes a été un thème pour les remixeurs, avec le producteur fondateur Giorgio Moroder qui a même frappé la liste de lecture avec sa combinaison apparente improbable avec le Texas sur “Fils de l’été.”

Le Royaume-Uni est un partisan enthousiaste de la musique dance depuis le début, et les remixeurs britanniques sont très présents ici, Dave Dorrell et CJ Mackintosh offrant certains des moments les plus décontractés de la liste de lecture avec du travail pour Dina Carroll et 3rd Bass. Carroll a collaboré avec Brothers In Rhythm sur leurs propres productions, et ils ont rendu la pareille avec leur mélange de «Il n’y a pas d’homme» le drame de cet enregistrement étant égalé par le mélange de groupe de gospel de la Fondation Sounds Of Blackness ‘ “Tout va bien se passer.”

Le duo populaire Farley & Heller a lissé les bords de Bizarre Inc sur leur mélange mousseux de «Lève-toi (Sunshine Street)», que l’auditeur peut comparer à la version plus volumineuse de David Morales. Ailleurs, le mix d’Incognito de MJ Cole en 1999 «Nuits en Egypte» a montré les marques de la nouvelle scène de garage en deux étapes du Royaume-Uni (dont Cole faisait partie), tout en gardant les rythmes du quatre au sol en dessous.

Pour tous ceux pour qui cette playlist ouvrira la porte à un tout nouveau monde, le Discothèque: Extended playlist propose une fête complète de 24 heures de matériel de la même période, y compris des œuvres d’icônes telles que Roger Sanchez, Andrew Weatherall et Roni Size.

Plongez plus profondément dans le monde de la musique de danse électronique d’hier et d’aujourd’hui avec notre liste de lecture de musique de danse comprenant tout, de Donna Summer à The Chemical Brothers.