discothèque Toshiba de 4 To avec envío gratis

Si estás cansado de quedarte sin espacio en el ordenador portátil o en la consola que tienes en casa, una de las mejores soluciones que puedes tomar es la de comprar un disco externo. Ahora mismo existe un excelente oferta en Worten que te permite hacerte con un modelo de Toshiba de una alta capacidad a un precio imbatible.

Lo más destacable de este modelo es que cuenta con una capacidad de almacenamiento de nada más y nada menos que 4 To. Esto con total seguridad supera a lo que tienes en el ordenador y, por lo tanto, es una solución de lo más efectiva para dejar de preocuparte de la cantidad de datos que tienes guardados y llevas de un lado a otro. Por cierto, también resulta de lo más destacable que tanto las dimensionses como el peso del disco (7,8 x 10,9 x 1,95 centimetros et 217 grammes, respectivement) aseguran que la comodidad all llevarlo en la mochila o el bolsillo de la chaqueta es máxima.

También es de lo más interesante que este disco Toshiba Canvio Basics, que es tipo HDD, ofrece una excellente compatibilité. Tanto es así, que puedes utilizarlo con cualquier sistema operativo qu’existe actualmente para ordenadores, como por ejemplo Linux, macOS y, como non, Windows. Aparte de esto, también es este modelo adecuado para el uso con las consolas Xbox et PlayStation, ya que ofrece el rendimiento necesario para que no notes diferencia alguna a la hora de ejecutar los juegos que instales en su interior.

La oferta en Worten

En estos momentos e la tienda de la que hablamos puedes conseguir este producto por sólo 74,99 euros, una cifra bastante baja si tienes en cuenta que habitualmente tendrías que pagar 99,99€. Por lo tanto, la oportunidad es excelente ya que tampoco tienes que pagar sumar nada por los gastos de envío (al menos, por el momento). Acabado fr couleur nègre y sin faltarle un LED que permite conocer en todo momento el funcionamiento del dispositivo, dejamos el enlace que tienes que utilizar para aprovechar este chollo:

Opciones de este Toshiba

Una de las positivas es la sencillez de uso que ofrece este equipo. Un par de ejemlos de lo que decimos es que no es necesario el uso de controladores ya que los sistema operativos actuales tiene los necesarios para que la instalación se realice en cuestión de segundos. Además, la énergie que necesita para funcionar el Toshiba Canvio Basics la adquiere el mismo puerto USB qu’existe para conectarlo al ordenador. Por lo tanto, sólo tendrás que utilizar una cable para tener todo available.

Para finalizar, queremos destacar que las velocidad de trabajo que ofrece este completo disco externo es muy alta. Tanto es así, que no tendrás problema alguno a la hora de ejecutar archivos de vídeo de alta resolución sin que sufras retardo alguno. Por lo tanto, en el apartado del rendez-vous était un quedar satisfecho… Tanto como con el ahorro que puede conseguir di decide aprovechar la promoción que hay en Worten ahora mismo. ¡No te pierdas este excelente oportunidad!