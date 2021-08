Discours civil manquant dans les débats COVID en Louisiane .

Les gens criaient, chahutaient et se moquaient. Ils ont bafoué le principal expert en santé publique de la Louisiane. Et ils se sont moqués des masques requis dans les lieux intérieurs de tout l’État en les portant sur la tête ou sous le menton et en les recouvrant des mots “maltraitance des enfants”.

Deux audiences publiques sur l’épidémie de COVID-19 en Louisiane, le mandat du masque à l’échelle de l’État et les vaccins contre le coronavirus ont démontré dans les termes les plus chaotiques à quel point il reste difficile de changer d’avis sur l’efficacité des mesures de sécurité publique visant à ralentir la propagation de la maladie.

Une foule de personnes en colère, largement démasquées, s’opposant au mandat de masque du gouverneur de Louisiane John Bel Edwards pour les écoles crie contre le port d’un couvre-visage lors de la réunion du Conseil de l’enseignement primaire et secondaire, le mercredi 18 août 2021, à Baton Rouge , La. Le conseil a refusé de tenir une audience publique sur l’opportunité de contester le mandat de masque parce que les gens ont refusé de se conformer à l’exigence de masque du bâtiment. (Photo AP/Melinda Deslatte)

Même les hôpitaux débordés de la Louisiane, les chirurgies bloquées, les longues attentes pour un lit d’hôpital et le nombre toujours croissant de morts du COVID-19 n’ont pas convaincu certaines personnes de prendre les précautions à leur disposition.

Au lieu de cela, des centaines de personnes en colère qui ont assisté aux réunions du conseil législatif et de l’éducation à Baton Rouge ont répété la désinformation, contesté les données sur les coronavirus et accusé les élus de tyrannie médicale. Ils ont appelé les masques chirurgicaux que les médecins et autres professionnels de la santé portent depuis des décennies « dispositifs médicaux expérimentaux ». Et ils ont insisté pour que Gov. John Bel Edwards, les dirigeants d’hôpitaux de Louisiane et les experts en santé publique ne changeront pas d’avis sur la vaccination contre les coronavirus ou les masques.

“Je ne peux pas comprendre cela, et je ne peux certainement pas l’expliquer”, a déclaré le gouverneur démocrate lors de son émission de radio mensuelle. « Il n’y a pas de raisonnement avec certaines personnes. Parce que quand vous faites référence aux chiffres que nous connaissons en Louisiane, eh bien, beaucoup de gens ne croient pas aux chiffres. Si vous parlez des recommandations du CDC, eh bien, ils ne font pas confiance à cela.

La Louisiane a battu à plusieurs reprises des records ce mois-ci du nombre de personnes hospitalisées avec COVID-19, selon les données du département de la santé de l’État. Des dizaines de personnes meurent chaque jour de la maladie. La plupart de ces décès et hospitalisations concernent des personnes non vaccinées, rapporte le service de santé.

« Cela ne fait aucun doute, si nous avions un taux de vaccination plus élevé, nous serions dans une meilleure situation », Thomas Warner, PDG d’Ochsner Health, le plus grand système hospitalier de Louisiane, a déclaré jeudi lors d’un briefing COVID-19 avec des journalistes.

Au milieu de la dernière vague d’épidémie de coronavirus en Louisiane, de plus en plus de personnes ont commencé le processus de vaccination, montrant que la peur peut être un puissant facteur de motivation. Pourtant, seulement environ 39% des résidents de la Louisiane sont complètement vaccinés, l’un des taux d’inoculation les plus bas du pays.

Pendant ce temps, le décret d’Edwards selon lequel toute personne âgée de 5 ans ou plus porte un masque à l’intérieur dans les salles de classe, les entreprises ou les bâtiments publics a été salué par les responsables de la santé, mais fait face à une résistance dans la vie de tous les jours. C’est évident lorsque vous entrez dans une épicerie, un restaurant ou d’autres endroits où certaines personnes ne respectent pas le mandat.

«Plus de personnes adhérant au mandat du masque le rendraient plus efficace. Nous aimerions voir plus de cohérence de la part de la population générale dans le masquage », a déclaré Thomas. « Nous aimerions voir des enfants se masquer dans les écoles. Nous pensons que c’est important.

L’audience du comité de la santé et du bien-être de la Chambre a à peine commencé avant que des cris n’apparaissent lorsque le président républicain Larry Bagley a déclaré à la salle du comité bondée que tout le monde devrait mettre un masque ou sortir dans une autre pièce. Les agents de sécurité ont fait sortir plusieurs personnes de la salle pour avoir refusé d’obtempérer.

Mais les gardes de sécurité de Louisiana House ont réussi à faire en sorte que la foule indisciplinée respecte largement l’exigence de masquage afin qu’ils puissent passer des heures à exprimer leurs plaintes aux législateurs, ainsi qu’à un plus petit groupe de participants pro-vaccin et pro-masque.

C’était une scène différente lors de la réunion du conseil d’administration de l’enseignement primaire et secondaire, où les forces de l’ordre du Capitole, sous la supervision de la police de l’État de Louisiane, n’ont pas fait grand-chose pour faire respecter le mandat de couvrir le visage et ont permis à la salle d’être encombrée de personnes non masquées.

Cette réunion a dégénéré en désordre, avec des gens scandant “plus de masques”, un pasteur prenant le contrôle de la salle pour prêcher et des individus criant sur la liberté, leurs droits personnels et d’autres raisons de leur refus de porter un masque.

Quelqu’un s’opposant au mandat de masque du gouverneur John Bel Edwards pour les écoles de Louisiane a griffonné un message anti-masque et l’a laissé à la porte de la salle d’audience pour la réunion du Conseil de l’enseignement primaire et secondaire le mercredi 18 août 2021, à Baton Rouge, Louisiane. Le conseil a refusé de tenir une audience publique sur le mandat du masque parce que la salle était bondée de personnes qui refusaient de se couvrir le visage. (Photo AP/Melinda Deslatte)

Au milieu du chaos, les membres du conseil d’éducation n’ont visiblement pas demandé aux policiers d’aider à rétablir l’ordre afin qu’ils puissent avoir le débat prévu sur les exigences de masquage pour les enfants dans les écoles K-12. Au lieu de cela, le conseil a simplement voté 8-2 pour ajourner la réunion sans avoir la discussion puisque la foule rassemblée a refusé de se calmer ou de suivre les règles.

Cela laisse le mandat de masque d’Edwards en place pour les salles de classe, car le conseil d’éducation n’est jamais arrivé à la partie de la discussion où les membres étaient censés décider s’ils voulaient contester l’autorité du gouverneur pour adopter l’exigence.

Mais cela ne signifie toujours pas que tout le monde suivra le mandat.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !