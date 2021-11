Ed Miliband, secrétaire fantôme à l’Énergie et ancien chef du parti travailliste, s’est dit « heureux » que le Premier ministre ait reconnu à quel point un résultat positif serait difficile à la Cop26, mais a souhaité que la prise de conscience de Boris Johnson se produise plus tôt.

M. Miliband a déclaré: « Le Premier ministre a enfin compris à quel point c’est difficile, mais j’aurais aimé qu’il se réveille il y a deux ans, pas deux jours avant le début du sommet.

« Il y a un vrai sentiment avec le Premier ministre qu’il fait ces choses à la dernière minute – lastminute.gov, Premier ministre de crise d’essai.

« Vous ne pouvez pas faire ça avec la Cop26, c’est une négociation trop importante et trop complexe. »

« Nous sommes loin de l’endroit où nous devons être – son travail consiste maintenant à faire pression sur tous les grands émetteurs, les Australiens, les Chines et d’autres, pour leur dire » vous devez intensifier et faire plus « . «