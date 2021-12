Discours de Boris Johnson INTÉGRAL – Le PM fixe des objectifs ambitieux de rappel « Soyez boosté maintenant ! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Boris Johnson a annoncé ce soir que le gouvernement ouvre le rappel à tout adulte de plus de 18 ans qui a reçu une deuxième dose du vaccin il y a au moins trois mois. L’allocution télévisée à la nation, qui a été diffusée à 20 heures ce soir, a vu le Premier ministre lancer un appel passionné au public pour l’exhorter à se faire vacciner, alors qu’il se fixait un nouvel objectif pour que chaque adulte offre un Covid booster d’ici la fin de l’année. Lisez la suite pour voir le discours du Premier ministre dans son intégralité.

Adresse complète de Boris Johnson

Au cours de la dernière année, nous avons montré que la vaccination est la clé pour vaincre Covid, et que cela fonctionne.

Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à administrer un vaccin, nous avons réalisé le déploiement le plus rapide d’Europe et nous avons également lancé la campagne de rappel la plus rapide, avec plus d’un demi-million de vaccins administrés hier seulement.

Et ces réalisations rendues possibles par les efforts extraordinaires de notre NHS, y compris des milliers de médecins généralistes et de vaccinateurs bénévoles – ont littéralement sauvé d’innombrables vies et moyens de subsistance dans ce pays.

Mais je dois vous parler ce soir, car je crains que nous soyons maintenant confrontés à une urgence dans notre bataille avec la nouvelle variante, Omicron, et nous devons de toute urgence renforcer notre mur de protection vaccinale pour assurer la sécurité de nos amis et de nos proches.

Plus tôt dans la journée, les quatre médecins-chefs du Royaume-Uni ont relevé le niveau d’alerte Covid à 4, son deuxième niveau le plus élevé, en raison de la preuve qu’Omicron double ici au Royaume-Uni tous les deux ou trois jours.

Nous savons par expérience amère comment ces courbes exponentielles se développent. Personne ne devrait avoir le moindre doute : il y a un raz-de-marée d’Omicron à venir, et je crains qu’il ne soit maintenant clair que deux doses de vaccin ne suffisent tout simplement pas pour offrir le niveau de protection dont nous avons tous besoin.

Mais la bonne nouvelle est que nos scientifiques sont convaincus qu’avec une troisième dose – une dose de rappel – nous pouvons tous rétablir notre niveau de protection.

Et je sais qu’il y aura des gens qui regarderont et qui demanderont si Omicron est moins sévère que les variantes précédentes, et si nous devons vraiment sortir et obtenir ce rappel. Et la réponse est oui, nous le faisons.

Ne faites pas l’erreur de penser qu’Omicron ne peut pas vous faire de mal ; ne peut pas vous rendre, vous et vos proches, gravement malades. Nous avons déjà vu les hospitalisations doubler en une semaine en Afrique du Sud. Et nous avons des patients atteints d’Omicron à l’hôpital ici au Royaume-Uni en ce moment.

A ce stade nos scientifiques ne peuvent pas dire qu’Omicron est moins sévère, et même si cela s’avérait vrai, nous savons déjà qu’il est tellement plus transmissible, qu’une vague d’Omicron à travers une population qui n’aurait pas été boostée risquerait un niveau d’hospitalisation cela pourrait submerger notre NHS et entraîner malheureusement de très nombreux décès. Il faut donc agir maintenant.

Aujourd’hui, nous lançons l’Omicron Emergency Boost, une mission nationale différente de tout ce que nous avons fait auparavant dans le programme de vaccination – Get Boosted Now.

Il y a quinze jours, j’ai dit que nous offririons à chaque adulte éligible un rappel d’ici la fin janvier. Aujourd’hui, à la lumière de cette urgence Omicron, j’avance cet objectif d’un mois entier.

Toutes les personnes éligibles âgées de 18 ans et plus en Angleterre auront la chance d’obtenir leur rappel avant le Nouvel An. Et nous avons parlé aujourd’hui aux administrations décentralisées, pour confirmer que le gouvernement britannique fournira un soutien supplémentaire pour accélérer les vaccinations en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Pour atteindre le rythme dont nous avons besoin, nous devrons égaler le meilleur jour de vaccination du NHS à ce jour – puis le battre jour après jour.

Cela demandera un effort extraordinaire. Et comme nous nous concentrons sur les boosters et rendons ce nouvel objectif réalisable, cela signifiera que d’autres rendez-vous devront être reportés jusqu’au Nouvel An.

Mais si nous ne le faisons pas maintenant, la vague d’Omicron pourrait être si importante que les annulations et les perturbations, comme la perte de rendez-vous pour le cancer, seraient encore plus importantes l’année prochaine.

Et je connais les pressions sur tout le monde dans notre NHS – de nos généralistes, médecins et infirmières à nos porteurs – qui ont tous travaillé incroyablement dur et nous les remercions pour le travail incroyable qu’ils ont fait.

Mais je dis directement à ceux d’entre vous qui sont en première ligne, je dois vous demander de faire un autre effort extraordinaire maintenant, afin que nous puissions vous protéger, vous et vos collègues – et surtout vos patients – contre des pressions encore plus importantes l’année prochaine.

Donc à partir de demain en Angleterre, nous ouvrons le rappel à tout adulte de plus de 18 ans ayant reçu une deuxième dose du vaccin il y a au moins trois mois.

Le système de réservation NHS sera ouvert pour ces groupes d’âge plus jeunes à partir de mercredi, et c’est le meilleur moyen de garantir votre créneau, mais dans certains endroits, vous pouvez entrer à partir de demain.

Nous soutiendrons également cette opération d’urgence en déployant 42 équipes de planification militaire dans chaque région, en mettant en place des sites de vaccination supplémentaires et des unités mobiles, en prolongeant les heures d’ouverture afin que les cliniques soient ouvertes 7 jours sur 7, avec plus de rendez-vous tôt le matin, le soir, et le week-end, et former des milliers d’autres vaccinateurs bénévoles. Et nous définirons d’autres étapes dans les jours à venir.

C’est à cause de la menace d’Omicron que j’ai annoncé mercredi que nous passerions au plan B en Angleterre. Vous devez porter un couvre-visage dans les espaces publics intérieurs. A partir de demain, travaillez à domicile si vous le pouvez. Et à partir de mercredi, sous réserve d’un vote au parlement, vous devrez présenter un test de flux latéral négatif pour entrer dans les boîtes de nuit et certains grands événements si vous n’êtes pas doublement vacciné.

Ces mesures contribueront à ralentir la propagation d’Omicron. Mais il faut aller plus loin et se booster maintenant.

Si vous n’avez pas encore reçu de vaccin, procurez-vous au moins une protection avec un vaccin le plus rapidement possible. Si vous avez déjà reçu votre rappel, encouragez vos amis et votre famille à faire de même.

Nous sommes un grand pays. Nous avons les vaccins pour protéger notre peuple. Alors faisons-le. Soyons boostés maintenant.

Soyez boosté maintenant pour vous-même, pour vos amis et votre famille. Obtenez Boosted Now pour protéger les emplois et les moyens de subsistance à travers ce pays. Soyez boosté maintenant pour protéger notre NHS, nos libertés et notre mode de vie.

Obtenez boosté maintenant.