Discours de haine : des avocats exhortent le CJI à prendre connaissance du suo motu, alléguant un « appel ouvert au meurtre »

Pas moins de 76 avocats de la Cour suprême ont écrit au juge en chef de l’Inde NV Ramana, demandant à la plus haute juridiction de prendre connaissance suo motu des appels ouverts au génocide des musulmans afin de réaliser le nettoyage ethnique lors de deux événements religieux récents à Delhi. et Haridwar.

Nommant la liste des personnes qui auraient lancé l’appel au génocide, les avocats ont demandé l’émission d’instructions pour prendre des mesures en vertu des articles 120B, 121A, 124A, 153A, 153B, 295A et 298 du Code pénal indien. Dans la lettre, ils écrivaient qu’en l’absence d’intervention de la police, « une intervention judiciaire urgente est nécessaire pour empêcher de tels événements qui semblent être devenus à l’ordre du jour ».

« Les événements susmentionnés et les discours prononcés au cours de la même chose ne sont pas de simples discours de haine, mais constituent un appel ouvert au meurtre de toute une communauté », lit-on dans la lettre adressée au CJI signée par d’éminents avocats, dont Dushyant Dave, Prashant Bhushan et Vrinda Grover, Salman Khurshid et l’ancienne juge de la Haute Cour de Patna, Anjana Prakash.

Selon la lettre, les discours de haine présumés prononcés lors des événements religieux à Haridwar et à Delhi constituent une « grave menace non seulement pour l’unité et l’intégrité de notre pays, mais mettent également en danger la vie de millions de citoyens musulmans ».

Les appels au génocide lancés lors des événements religieux ont été sévèrement condamnés sur les réseaux sociaux, à la suite de quoi un dossier de police a été déposé quatre jours après l’événement de Haridwar dans lequel trois personnes ont été nommées, dont Dharm Das et un Sadhvi Annapurna.

« Si vous voulez les achever, alors tuez-les… ​​Nous avons besoin de 100 soldats qui peuvent en tuer 20 lakh pour gagner cela », peut-on entendre dire Annapurna, également connue sous le nom de Pooja Shakun Pandey, dans l’une des vidéos.

« On peut noter qu’aucune mesure efficace n’a été prise en vertu des dispositions des articles 153, 153A, 153B, 295A, 504, 506, 120B, 34 de l’IPC en ce qui concerne les discours de haine antérieurs. Ainsi, une intervention judiciaire urgente est nécessaire pour empêcher de tels événements qui semblent être devenus à l’ordre du jour », lit-on dans la lettre envoyée au juge en chef Ramana. Il a également souligné que plusieurs requêtes ont été déposées à son sujet et sont pendantes devant le tribunal.

