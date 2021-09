in

L’accord historique d’Aukus verra les États-Unis et le Royaume-Uni aider l’Australie à développer des sous-marins à propulsion nucléaire. Cependant, au lendemain de sa rencontre avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré aux journalistes qu’il était possible que l’accord s’étende au-delà des sous-marins, en particulier sur la technologie. Il a déclaré : « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une technologie occidentale sur laquelle nous pouvons compter, et le fait est que les Chinois sont en avance sur certaines de ces technologies.

“Ce que les Américains et les Australiens veulent faire avec nous, c’est essayer de reprendre la tête de l’Occident dans certains de ces domaines, et travailler ensemble là-dessus.

« Donc, sur le cyber, sur l’IA, nous voulons coopérer de nombreuses manières. »

Ce nouveau partenariat n’a pas été bien accueilli par l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn qui l’a qualifié de “dangereuse escalade”.

M. Corbyn craint que cela ne soit interprété comme intimidant par la Chine et puisse conduire à “la prolifération des armes nucléaires”.

