Discours de Keir Starmer: la fureur de la conférence du Parti travailliste éclate alors que Jeremy Corbyn attaque | Politique | Nouvelles

in

S’adressant à la salle de conférence de Brighton, le leader travailliste a accusé Jeremy Corbyn d’avoir presque “anéanti” le parti alors qu’il présentait sa vision de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré : « Il s’agit de notre première conférence complète depuis les élections générales de 2019 au cours desquelles nous avons subi notre pire défaite depuis 1935.

“À nos militants dévoués et à nos électeurs fidèles, je tiens à dire haut et fort. Vous avez sauvé ce parti de l’effacement et nous ne l’oublierons jamais. Merci.”

Le discours est le premier qu’il a prononcé lors d’une conférence du Parti travailliste en tant que chef en personne.

La conférence de l’année dernière a dû se tenir virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, Sir Keir a averti que si le parti voulait sérieusement gagner les prochaines élections, il devrait le faire sérieusement.

Il a accusé M. Corbyn d’avoir présenté une liste fantaisiste d’engagements politiques en 2019 qui a rebuté les électeurs.

“Mon travail en tant que leader n’est pas seulement de dire merci aux électeurs qui sont restés avec nous. C’est de comprendre et de persuader les électeurs qui nous ont rejetés”, a déclaré le leader travailliste à la salle de conférence.

“A ces électeurs travaillistes qui ont dit que leurs grands-parents se retourneraient dans leur tombe, qu’ils ne pouvaient pas nous confier de hautes fonctions, à ceux qui ont choisi à contrecœur les conservateurs parce qu’ils ne croyaient pas que nos promesses étaient crédibles.

« Aux électeurs qui pensaient que nous étions antipatriotiques ou irresponsables ou que nous les méprisions, je dis ces mots simples mais puissants.

“Nous n’entrerons jamais sous ma direction dans une élection avec un manifeste qui n’est pas un plan sérieux pour le gouvernement.”

Sir Keir a cherché à tirer un trait sur les années à la tête du parti de Jeremy Corbyn alors qu’il se concentre sur le rétablissement de la confiance des électeurs.

Il a donné la priorité à la modification des règles internes du parti au cours de la réunion de cinq jours à Brighton, affirmant que la constitution actuelle signifiait que le parti était trop replié sur lui-même.

Le député de Holborn et de St Pancras estime que les changements, qui facilitent la sélection des députés en exercice pour se battre dans leurs circonscriptions, signifieront que les politiciens travaillistes pourront participer aux prochaines élections axées sur la campagne, plutôt que de craindre d’être évincés par leurs propres moyens. militants.

Dans la perspective que Boris Johnson convoque des élections en 2023 plutôt que d’attendre 2024, Sir Keir voulait éliminer les changements afin que la prochaine conférence puisse se concentrer sur le combat à venir.

Plus à venir…