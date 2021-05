Discours de la reine 2021: Les 8 choses qu’elle dira dans son premier discours depuis la mort du prince Philip | UK | Nouvelles

Le discours de la reine est un événement annuel qui marque l’ouverture de la nouvelle année parlementaire et donne au gouvernement la possibilité de définir des plans et des priorités pour les 12 prochains mois, y compris ce qui sera inscrit dans la loi. Le discours est lu par la reine elle-même depuis le trône de la Chambre des lords, mais il est entièrement rédigé par les ministres de son gouvernement. Cette année, l’événement sera réduit en raison de la pandémie de coronavirus, et la reine sera étroitement surveillée après avoir perdu son mari de 73 ans le mois dernier.

Huit choses auxquelles nous pouvons nous attendre:

1. Certains projets de loi importants seront reportés à la nouvelle session

Nous pouvons nous attendre à ce que les projets de loi suivants soient reportés à la nouvelle année parlementaire:

Le projet de loi sur l’environnement sur les règles post-Brexit pour la protection de la nature Le projet de loi controversé sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux qui a déclenché des manifestations plus tôt cette année Les nouveaux projets de loi comprendront un projet de loi sur l’éducation après 16 ans qui promettra une “garantie à vie des compétences”, renforçant l’éducation des adultes et formation.

LIRE LA SUITE: Quand a lieu le discours de la reine? Ouverture officielle du Parlement cette semaine

2. Les animaux verront leurs sentiments reconnus

Selon le Sunday Telegraph, un projet de loi sur la sensibilité animale donnera aux créatures avec des épines dorsales le «droit» de faire reconnaître leurs sentiments par la loi.

Cela interdira également les importations de trophées de chasse et la détention de primates comme animaux de compagnie.

3. Promesses de réforme du financement des soins sociaux pour adultes

Le gouvernement devrait utiliser ce discours pour réitérer sa promesse de réformer le mode de financement des soins sociaux pour adultes en Angleterre.

Mais Boris Johnson n’a pas dit si un engagement en faveur d’un nouveau projet de loi sur le financement serait inclus dans le discours de cette année.

Les rapports suggèrent que des discussions sont en cours au sein du gouvernement sur le coût potentiel des changements, qui pourraient atteindre des milliards.

La protection sociale pourrait encore être mentionnée dans le cadre du projet de loi plus large sur la santé et les soins mettant en œuvre les changements prévus dans la structure du NHS England.

4. Les anciens combattants d’Irlande du Nord doivent être protégés contre les poursuites

Le discours devrait promettre une législation pour restreindre les futures poursuites contre les soldats britanniques qui ont combattu en Irlande du Nord pendant les troubles.

M. Johnson a été sous la pression des députés conservateurs pour agir dans ce domaine, à la suite des engagements qu’il a pris lors de la course à la direction du parti.

5. Le système d’asile post-Brexit doit être remanié

Le gouvernement confirmera que les projets de refonte du système d’asile du Royaume-Uni après le Brexit figureront dans le discours.

Un projet de loi sur les frontières souveraines est attendu dans le cadre d’une tentative visant à dissuader les migrants de traverser la Manche.

Selon les plans annoncés en mars, les personnes cherchant une protection en tant que réfugiés verraient leur demande évaluée en fonction de la façon dont elles arrivent au Royaume-Uni.

Les propositions détaillées seront suivies de près par les groupes de réfugiés et de défense des droits de l’homme.

7. Projet de loi à durée déterminée du Parlement à abroger, modifiant les règles électorales générales

Les ministres ont confirmé que le discours s’engagera à présenter un projet de loi visant à remplacer la loi de 2011 sur les parlements à durée déterminée.

Cette loi, adoptée pendant la coalition conservateur-libéral démocrate, a créé une période fixe de cinq ans entre les élections générales.

En vertu d’un projet de loi publié en décembre, cela serait abandonné – avec le pouvoir de convoquer des élections anticipées revenant au Premier ministre.

8. Nouvelles règles de sécurité des bâtiments pour l’ère de l’après Grenfell

Un projet de loi sur la sécurité des bâtiments a été inclus dans le discours de la reine de 2019 et publié sous forme de projet en juillet dernier, mais il n’a pas encore été présenté et devrait être traité.

Le projet de loi introduirait un nouveau système de réglementation de la sécurité des immeubles de grande hauteur et d’inspection des immeubles en construction.

Parallèlement à la loi sur la sécurité incendie récemment adoptée, il s’agit du deuxième projet de loi visant à améliorer la sécurité des bâtiments après l’incendie dévastateur de la tour Grenfell en 2017.