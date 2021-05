Discours de la reine: 30 lois clés pour aider la Grande-Bretagne à «rebondir» vers la prospérité dévoilées | Politique | Nouvelles

Reine: un expert discute de la santé après un discours

Après que le discours de la reine a dévoilé hier les plans de plus de 30 lois clés, le premier ministre a promis une reprise nationale pour permettre aux gens «de réaliser enfin leur plein potentiel». Il a prédit que le pays pourrait «rebondir» dans la prospérité et la santé après la pandémie avec des plans pour libérer «l’énergie refoulée» dans l’économie et pour «niveler» la croissance dans toutes les régions du Royaume-Uni.

M. Johnson a déclaré aux députés: «En tant que Royaume-Uni, nous continuerons à connecter les talents aux opportunités, en mobilisant l’ingéniosité et l’ingéniosité du peuple britannique.»

La reine a annoncé son programme législatif pour l’année prochaine lors d’une ouverture officielle du Parlement dépouillé de la pompe et de la cérémonie habituelles par les restrictions de Covid.

Les mesures comprennent la rationalisation du système de planification pour encourager plus de construction de maisons et autres constructions, un projet de loi sur l’immigration pour renforcer les frontières, une réforme de l’éducation pour diffuser la formation professionnelle et les opportunités, ainsi qu’une répression de l’obésité pour améliorer la santé.

Le Premier ministre s’est également engagé à supprimer les règles limitant son pouvoir de déclencher des élections générales.

Cette décision a intensifié les spéculations selon lesquelles il avait l’intention de se rendre à nouveau aux urnes en 2023.

Mais les militants, y compris certains députés conservateurs, ont été déçus que le discours n’inclue pas un plan tant attendu pour réparer le système de protection sociale pour adultes en ruine.

Des sources de Downing Street ont insisté sur le fait que des propositions pour résoudre le problème seront publiées cette année.

Il manquait également un projet de loi sur le traitement de l’héritage des troubles en Irlande du Nord, bien que M. Johnson ait déclaré qu’une législation serait présentée plus tard.

Lançant un débat de six jours à la Chambre des communes sur le discours de la reine, le Premier ministre a admis que son gouvernement était confronté à une «tâche énorme» dans la reconstruction de l’économie après la crise des coronavirus.

Mais il a insisté sur le fait que ses projets fournissaient «les outils essentiels» pour que le pays «reconstruise mieux» qu’avant la frappe de Covid.

M. Johnson a déclaré: «Nous avons l’intention de nous unir et de progresser dans tout notre Royaume-Uni.

«Nous, en tant que conservateurs d’une nation, comprenons ce point crucial que vous trouverez le flair, l’imagination et l’enthousiasme et le génie répartis uniformément dans tout le pays, alors que l’opportunité ne l’est pas.

«Et nous voulons changer cela parce que ce n’est pas seulement une honte morale et sociale, c’est une erreur économique, c’est un gaspillage criminel de talent.»

Dans un avant-propos d’un document de Whitehall détaillant ses plans législatifs, le premier ministre a écrit: «Comme notre programme de vaccination nous aide à nous libérer du confinement, nous ne pouvons pas simplement revenir à la façon dont les choses étaient.

«Maintenant que les pubs, les magasins et les restaurants rouvrent et que nous voyons nos amis et notre famille, notre mission doit être de reconstruire mieux qu’avant.

«Nous devons exploiter l’ingéniosité et la détermination qui ont été révélées dans la lutte contre Covid-19, et les utiliser pour créer une nation plus forte, plus saine et plus prospère.

«Nous avons eu une occasion historique de changer les choses pour le mieux, de niveler les opportunités dans tout le Royaume-Uni et de résoudre les problèmes qui nous ont trop souvent freinés.»

M. Johnson a déclaré que la crise «a montré – s’il y avait un doute – que de profonds puits de talent, de gentillesse, d’ingéniosité et d’ingéniosité existent dans chaque village, ville et ville du Royaume-Uni. La tâche du gouvernement est de mobiliser cet esprit extraordinaire, de jumeler le talent avec l’opportunité et de libérer le plein potentiel de notre nation.

«Ce discours de la reine est notre programme pour cette tâche. Il s’agit d’un discours de la reine pour honorer notre engagement à nous unir et à progresser, et à reconstruire une meilleure Grande-Bretagne.

Les principales propositions incluent une garantie de compétences à vie pour aider toute personne à améliorer ses qualifications, quelle que soit son origine. Les changements d’immigration rendront plus difficile pour les migrants qui sont entrés illégalement au Royaume-Uni de demander l’asile ici.

Pendant ce temps, une interdiction totale de la publicité en ligne pour la malbouffe a été promise dans le cadre d’une répression gouvernementale contre l’obésité.

Des mesures visant à protéger la liberté d’expression dans les collèges ont été dévoilées, pour lutter contre une «culture d’annulation» poussée par des militants «réveillés».

En affrontant M. Johnson dans le débat à la Chambre des communes, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a affirmé que le Premier ministre avait «gaspillé» l’occasion de définir un «programme de transformation pour reconstruire les fondations de la Grande-Bretagne après une décennie de négligence et une année de sacrifice national».

Le Premier ministre a également annoncé hier qu’une enquête complète sur la réponse du gouvernement à l’épidémie de coronavirus serait organisée cette année.

Il a poursuivi: «Je peux certainement dire que nous le ferons au cours de cette session. Je l’ai déjà précisé.

“Je pense qu’il est essentiel que nous ayons une enquête publique complète et appropriée sur la pandémie de Covid.”

M. Johnson répondait à une question du chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, qui l’a exhorté à mettre en place l’enquête «au nom des familles endeuillées à travers le pays».