Discours de la reine ENTIER: Lisez ce que la reine a dit à la nation aujourd’hui | UK | Nouvelles

Le discours de la reine a lieu chaque année lors de l’ouverture officielle du Parlement, marquant le début officiel des activités de la Chambre des communes et des lords. Le discours est rédigé par des ministres du gouvernement mais prononcé par la reine Elizabeth chaque année. Voici ce qu’elle a lu au pays dans son intégralité pour 2021.

Discours de la reine dans son intégralité

“MES SEIGNEURS ET MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

La priorité de mon gouvernement est d’assurer un relèvement national après la pandémie qui rend le Royaume-Uni plus fort, plus sain et plus prospère qu’auparavant.

Pour y parvenir, mon gouvernement améliorera les opportunités dans toutes les régions du Royaume-Uni, soutenant les emplois, les entreprises et la croissance économique et s’attaquant à l’impact de la pandémie sur les services publics.

Mon gouvernement protégera la santé de la nation, en poursuivant le programme de vaccination et en fournissant des fonds supplémentaires pour soutenir le NHS. Mes ministres présenteront une législation pour habiliter le NHS à innover et à adopter la technologie. Les patients recevront des soins plus adaptés et préventifs, plus près de chez eux. Des mesures seront proposées pour soutenir la santé et le bien-être de la nation, notamment pour lutter contre l’obésité et améliorer la santé mentale. Des propositions de réforme de la protection sociale seront présentées.

Mon gouvernement s’appuiera sur le succès du programme de vaccination pour être un chef de file mondial dans le domaine des sciences de la vie, en innovant avec de nouveaux traitements contre des maladies comme le cancer et en garantissant des emplois et des investissements partout au pays.

Mes ministres superviseront l’augmentation la plus rapide jamais vue du financement public de la recherche et du développement et adopteront une loi visant à créer une agence de recherche avancée.

Suite au soutien sans précédent apporté aux entreprises pendant la pandémie, des propositions seront avancées pour créer et soutenir des emplois et améliorer la réglementation.

Mon gouvernement renforcera les liens économiques à travers l’Union, en investissant et en améliorant l’infrastructure nationale. Des propositions seront avancées pour transformer la connectivité par train et bus et pour étendre la couverture mobile 5G et le haut débit compatible Gigabit.

La législation soutiendra une garantie de compétences à vie pour permettre un accès flexible à une éducation et une formation de haute qualité tout au long de la vie des gens.

Des mesures seront introduites pour garantir que le soutien aux entreprises reflète les intérêts stratégiques du Royaume-Uni et stimule la croissance économique. Les lois simplifieront les marchés publics dans le secteur public. Huit nouveaux Freeports créeront des plaques tournantes pour le commerce et aideront à régénérer les communautés.

Mon gouvernement veillera à ce que les finances publiques retrouvent une trajectoire viable une fois la reprise économique assurée.

Des mesures seront proposées pour garantir aux enfants le meilleur départ dans la vie, en donnant la priorité à leur petite enfance. Mes ministres s’attaqueront à la perte d’apprentissage pendant la pandémie et veilleront à ce que chaque enfant reçoive une éducation de haute qualité et soit en mesure de réaliser son potentiel.

Mon gouvernement aidera davantage de personnes à devenir propriétaires de leur propre logement tout en renforçant les droits de ceux qui louent. Des lois visant à moderniser le système de planification, afin que davantage de logements puissent être construits, seront proposées, ainsi que des mesures visant à mettre fin à la pratique des loyers fonciers pour les nouvelles propriétés à bail. Mes ministres établiront dans la loi un nouvel organisme de réglementation de la sécurité des bâtiments pour veiller à ce que les tragédies du passé ne se reproduisent jamais.

Des mesures seront proposées pour remédier aux disparités raciales et ethniques et interdire les thérapies de conversion.

La législation appuiera le secteur bénévole en réduisant la bureaucratie inutile et en débloquant des fonds supplémentaires pour de bonnes causes.

Mon gouvernement investira dans de nouvelles industries vertes pour créer des emplois, tout en protégeant l’environnement. Le Royaume-Uni s’est engagé à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et continuera à montrer la voie au niveau international en accueillant le sommet de la COP26 à Glasgow. La législation fixera des objectifs environnementaux contraignants. Une législation sera également présentée pour garantir que le Royaume-Uni applique et promeut les normes les plus élevées en matière de bien-être animal.

Mon gouvernement renforcera et renouvellera la démocratie et la constitution. Une législation sera introduite pour garantir l’intégrité des élections, protéger la liberté d’expression et rétablir l’équilibre des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et les tribunaux. Mes ministres feront la promotion de la force et de l’intégrité du syndicat. Des mesures seront proposées pour renforcer le gouvernement décentralisé en Irlande du Nord et remédier à l’héritage du passé.

Mon gouvernement introduira des mesures pour accroître la sûreté et la sécurité de ses citoyens.

La législation augmentera les peines pour les délinquants les plus graves et les plus violents et garantira une administration rapide de la justice. Des propositions seront présentées pour lutter contre la violence, y compris contre les femmes et les filles, et pour soutenir les victimes. Des mesures seront prises pour établir un système d’immigration plus équitable qui renforce les frontières du Royaume-Uni et dissuade les criminels qui facilitent les voyages dangereux et illégaux.

Mon gouvernement ouvrira la voie en garantissant la sécurité de l’Internet pour tous, en particulier pour les enfants, tout en tirant parti des avantages d’un Internet gratuit, ouvert et sécurisé.

Mes ministres fourniront à nos vaillants services armés la plus forte augmentation de dépenses en trente ans, faisant progresser leur programme de modernisation et renforçant l’engagement du Royaume-Uni envers l’OTAN. Mes ministres honoreront et renforceront le Pacte des forces armées, en le plaçant dans la loi. Des mesures seront introduites pour offrir un allégement des cotisations d’assurance nationale aux employeurs d’anciens combattants.

Une législation sera introduite pour contrer les activités hostiles des États étrangers. Mes ministres mettront en œuvre l’examen intégré de la sécurité, de la défense, du développement et de la politique étrangère.

Le Royaume-Uni accueillera le sommet du G7 et dirigera l’effort mondial visant à assurer une reprise économique robuste après la pandémie. Mes ministres approfondiront les liens commerciaux dans le Golfe, en Afrique et dans l’Indo-Pacifique.

Mon gouvernement continuera de fournir une aide là où elle a le plus grand impact sur la réduction de la pauvreté et la réduction des souffrances humaines. Mon gouvernement défendra les droits de l’homme et la démocratie dans le monde entier. Il fera progresser un effort mondial pour scolariser 40 millions de filles du monde entier.

MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

Des estimations pour les services publics vous seront soumises.

MES SEIGNEURS ET MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

D’autres mesures vous seront présentées.

Je prie pour que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant repose sur vos conseils. “