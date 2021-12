Discours de la reine : le message de Noël pro-européen du monarque – « Patiner sur de la glace mince » | Royale | Des nouvelles

La reine Elizabeth II doit prononcer son 69e discours de Noël aujourd’hui, et des rapports suggèrent qu’elle cherchera à adopter un ton « personnel ». Vous pourrez regarder le discours de la reine sur BBC One, ITV, Sky One et Sky News, tandis que vous pourrez l’écouter sur BBC Radio 4. Habituellement, le discours de la reine sera diffusé à 15 heures le jour de Noël, et il dure généralement environ 10 minutes. Bien que le thème n’ait pas encore été révélé pour le discours de la reine de cette année, elle devrait aborder l’impact de la pandémie, faire quelques réflexions personnelles et rendre hommage à feu le prince Philip.

Tout au long de son mandat de monarque, la reine a supervisé des moments historiques.

Cela s’est reflété dans ses discours de Noël, y compris en 1972, lorsqu’elle a exprimé son soutien au précurseur de l’UE – la CEE.

Le Royaume-Uni a rejoint la Communauté économique européenne en janvier 1973 sous la direction du Premier ministre conservateur Edward Heath.

Un mois avant cela, la reine a félicité le bloc pour « avoir essayé de créer une famille plus large de nations » et pour avoir travaillé ensemble au profit du « monde entier ».

Elle a dit à la nation : « La Grande-Bretagne et ces autres pays européens voient dans la Communauté une nouvelle opportunité pour l’avenir.

« Ils croient que les choses qu’ils ont en commun sont plus importantes que les choses qui les divisent, et que s’ils travaillent ensemble, non seulement eux, mais le monde entier en bénéficieront.

«Nous essayons de créer une famille de nations plus large et c’est particulièrement à Noël que cette famille doit se sentir plus proche.

« Noël est avant tout une période de vie nouvelle. Un temps pour regarder vers l’avenir avec espoir, lorsque les problèmes qui affectent le monde d’aujourd’hui seront vus dans leur véritable perspective. »

Un expert royal a déclaré à Express.co.uk que ses mots « patinent sur une glace très mince » avec ceux qui s’opposaient à l’adhésion du Royaume-Uni à la CEE.

Alors que la reine est constitutionnellement obligée de rester politiquement neutre, elle discute des grands moments pour le Royaume-Uni dans ses discours.

Le site officiel de la famille royale indique que la reine exprime ses « propres points de vue », sans aucun avis du gouvernement.

Il déclare : « Au fil des ans, les émissions ont relaté à la fois la vie de la nation et de la monarchie ; l’émission est l’une des rares occasions où la reine ne parle pas sur les conseils du gouvernement.

Le monarque a déclaré qu’il parlait « d’amis et de membres de la famille disparus pour des raisons de sécurité, alors que tout ce qu’ils voudraient vraiment pour Noël, c’est un simple câlin ou une pression de la main ».

Elle a également choisi de porter un bijou en lien avec sa mère. La broche coquillage de la reine mère avec des diamants et une seule perle a été portée par la reine mère à l’occasion de son 100e anniversaire.