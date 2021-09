Discours de Michel Barnier EN DIRECT: Un Français lancera une attaque amère sur le Brexit alors qu’il envisage la présidence | Politique | Nouvelles

L’ancien négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier, a déclaré que la crise actuelle du carburant au Royaume-Uni était le résultat direct de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

S’exprimant lors d’un événement pour promouvoir son nouveau livre My Secret Brexit Diary, il a déclaré: “Une partie de la réponse est liée, effectivement, aux conséquences du Brexit parce que le Royaume-Uni a choisi de mettre fin à la liberté de mouvement. [of people].

« Et il y a un lien clair avec les chauffeurs de camion.

« En plus de la liberté de circulation, le Royaume-Uni a choisi de quitter le marché unique – cela signifie que le Royaume-Uni a décidé de reconstruire, pour la toute première fois, des barrières non tarifaires entre l’UE et le Royaume-Uni. C’est une conséquence directe et mécanique du Brexit.