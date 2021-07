Discours de Tom Daley de GB à la communauté LGBTQ + après l’or

Quel moment incroyable pour les plongeurs britanniques de 10 mètres synchronisés Tom Daley et Matty Lee, qui ont remporté l’or à Tokyo.

Ce qui était tout aussi incroyable, c’est ce que Daley a dit aux journalistes après la victoire. Daley, qui est sorti en 2013 et qui en est à ses quatrièmes Jeux olympiques, a expliqué ce que cela signifiait d’être gay et champion olympique pour la première fois.

“Quand j’étais plus jeune, je me sentais toujours comme celui qui était seul et différent et qui ne s’intégrait pas, il y avait quelque chose en moi qui n’allait jamais être aussi bon que ce que la société voulait que je sois”, a-t-il déclaré. « J’espère que n’importe quel jeune LGBT peut voir que peu importe à quel point vous vous sentez seul en ce moment, vous n’êtes pas seul. Vous pouvez réaliser n’importe quoi. Il y a beaucoup de membres de la famille que vous avez choisis ici prêts à vous soutenir et je pense que c’est l’une de ces choses pour lesquelles je suis incroyablement fier de dire que je suis un homme gay et aussi un champion olympique.

“Je suis incroyablement fier de dire que je suis un homme gay et aussi un champion olympique.” Le médaillé d’or, Tom Daley, a déclaré qu’il espère que sa performance inspirera les jeunes LGBT à réaliser « vous pouvez tout accomplir ». Lire la suite : https://t.co/9b5sr5kcZe pic.twitter.com/XCFyZR5S7A – LBC (@LBC) 26 juillet 2021

Voici le plongeon qui a remporté l’or.

Et voici son mari Dustin Lance Black réagissant à la plongée. Quel instant !!!

La réaction du mari de Tom Daley lorsqu’il a remporté l’or olympique est la meilleure chose que vous verrez aujourd’hui @DLanceBlack pic.twitter.com/L5adjvPuIg – (@letitbelily) 26 juillet 2021

Incroyable.