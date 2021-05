Discours de Zinedine Zidane lors de la dernière séance d’entraînement avant Chelsea

Hier à Stamford Bridge, le Real Madrid a tenu sa dernière séance d’entraînement avant son match retour, la demi-finale de l’UEFA Champions League contre Chelsea.

Les caméras d’El Chiringuito ont filmé le discours de motivation de Zinedine Zidane lors de la session – un discours qui laissait entendre que le Real Madrid allait se montrer “ agressif ” contre une équipe organisée et physique de Chelsea.

“Nous devons être très agressifs parce que Chelsea est habitué à cela”, semble avoir dit Zidane. “Et après, n’oubliez pas de garder le ballon, de jouer et de profiter du ballon, car c’est ce qui nous a amenés jusqu’ici”

Voici une vidéo des paroles de Zidane:

Toni Kroos a déclaré dans le presser d’hier que le Real Madrid se sentait en contrôle lorsqu’il avait le ballon, ce qui va de pair avec les paroles de Zidane. On a également beaucoup parlé de la physicalité, de l’agressivité et du style de jeu “ ennuyeux ” de Chelsea. Le Real Madrid pourrait-il combattre le feu par le feu? Si les mots de Zidane sont quelque chose à dire, il se pourrait que Los Blancos essaie de garder le ballon dans la moitié de terrain de Chelsea et d’être plus agressif avec leur presse.