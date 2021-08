Le Premier ministre Modi a atteint le Fort Rouge après avoir rendu hommage au Mahatma Gandhi à Raj Ghat.

L’Inde célèbre 75 ans d’indépendance sous le nom d'”Azadi ka Amrit Mahotsav” et comme prévu, le Premier ministre Narendra Modi, lors de son discours depuis les remparts du Fort Rouge, a souligné la vision de son gouvernement de faire de l’Inde une nation autonome et de progresser vers un développement inclusif . Le Premier ministre Modi a également modifié son slogan « Sabka Saath, Sabka Vikas » pour inclure « Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas », soulignant que la nation ne peut atteindre ses objectifs que grâce à un effort collectif et lorsque chaque citoyen réalise son plein potentiel. Dans son discours de près de 90 minutes, le Premier ministre Modi s’est attardé sur une série de problèmes, notamment les agriculteurs, les fabricants et la douleur de la partition. Il a également évoqué les défis posés par le terrorisme et l’expansionnisme en faisant indirectement référence au Pakistan et à la Chine, respectivement. Il a déclaré qu’en menant des frappes chirurgicales et aériennes, le pays avait envoyé le message d’une « Nouvelle Inde ». Le Premier ministre Modi a déclaré que les mesures prouvaient que l’Inde était en train de changer et qu’elle pouvait prendre des décisions difficiles.

Le Premier ministre a également annoncé un plan Gatishakti crore Rs 100 Lakh pour créer des opportunités d’emploi pour les jeunes, aider les fabricants locaux à devenir compétitifs à l’échelle mondiale et aider à la croissance globale des infrastructures. Il a déclaré que le plan directeur national Pradhan Mantri Gatishakti développera les possibilités de nouvelles zones économiques futures, et a également annoncé la mise en place d’une mission nationale de l’hydrogène pour faire de l’Inde la nouvelle plaque tournante mondiale de l’hydrogène vert et son plus grand exportateur.

Décrivant une feuille de route pour le développement global de l’Inde et de son peuple, il a déclaré que l’Inde doit aller de l’avant avec de nouveaux engagements pour les 25 prochaines années. “Nous devons nous assurer d’atteindre notre objectif de construire Aatmanirbhar Bharat lorsque nous célébrons les 100 ans de l’indépendance de l’Inde”, a déclaré le Premier ministre. Il a également annoncé que le riz fourni dans le cadre de tout programme sera enrichi d’ici 2024. L’objectif du gouvernement est de faire des petits agriculteurs, qui possèdent moins de deux hectares de terre et représentent plus de 80% de tous les agriculteurs, la fierté du pays, a ajouté Modi.

PM Modi a souligné que la prise en main des communautés défavorisées est nécessaire et a déclaré que la réservation est assurée pour les Dalits, les ST, les arriérés et la catégorie générale des pauvres. Il a informé que plus de 4,5 millions de nouveaux ménages ont reçu un approvisionnement en eau courante dans les deux ans suivant la mission Jal Jeevan. Le Premier ministre Modi a également déclaré qu’en plus des infrastructures modernes, l’Inde doit adopter une approche holistique de la construction d’infrastructures. Faisant la lumière sur la nouvelle politique éducative, le Premier ministre Modi l’a qualifiée de moyen de lutter contre la pauvreté. Il a déclaré qu’il se concentrerait sur l’encouragement de l’enseignement dans les langues régionales, ouvrant ainsi des portes aux talents pauvres. Il a également annoncé l’ouverture de toutes les écoles Sainik aux filles.

Il a souligné qu’autrefois importateur de téléphones portables d’une valeur de 8 milliards USD, l’Inde exporte aujourd’hui pour 3 milliards USD de téléphones portables. Il a demandé aux fabricants de fabriquer des produits de qualité en disant que les produits ne représentent pas seulement l’entreprise mais sont également liés au prestige du pays et à la confiance de la population.

En 75 semaines d’Azadi ka Amrit Mahotsav, 75 trains Vande Bharat relieront différentes parties du pays, a annoncé le Premier ministre. Le Premier ministre Modi a déclaré que les capitales des États du nord-est seront bientôt connectées aux chemins de fer. Il a également évoqué les UT du Jammu-et-Cachemire ainsi que du Ladakh. Le développement du Jammu-et-Cachemire est visible sur le terrain, a déclaré Modi, ajoutant que l’exercice de délimitation est en cours et que des élections législatives auront lieu bientôt.

Il a également appelé les bureaux gouvernementaux à travers le pays à supprimer les lois créant des obstacles pour le public et le développement du pays. « J’appelle tous les départements à lancer une campagne de révision des règles et procédures ; nous devons supprimer toutes les règles qui créent des entraves », a-t-il affirmé. Le PM Modi a également félicité les médecins, les infirmières ainsi que ceux impliqués dans la fabrication de vaccins et d’autres impliqués dans la lutte contre le COVID-19.

La douleur de la partition a été l’une des plus grandes tragédies du siècle dernier, a déclaré le Premier ministre dans ses remarques liminaires tout en affirmant que le 14 août restera dans les mémoires comme le jour du souvenir des horreurs de la partition. Il a également salué le contingent olympique indien, qui était présent au Fort Rouge, et a déclaré que leur performance encourageait la jeunesse du pays.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Modi a atteint le Fort Rouge après avoir rendu hommage au Mahatma Gandhi au Raj Ghat. Il a été reçu par le ministre de la Défense Rajnath Singh, le ministre d’État à la Défense Ajay Bhatt et le secrétaire à la Défense Ajay Kumar. Kumar a ensuite présenté le lieutenant-général Vijay Kumar Mishra, officier général commandant (GC), région de Delhi, au PM. La zone du gouvernement de Delhi a ensuite conduit Modi à la base de salut où un garde de police combiné des services interservices et de Delhi a présenté un salut général au Premier ministre. Par la suite, le PM a inspecté la garde d’honneur. Le contingent du PM comprenait un officier et 20 hommes chacun de l’armée, de la marine, de l’armée de l’air et de la police de Delhi. Après avoir inspecté la Garde d’Honneur, le PM s’est rendu aux remparts du Fort Rouge où il a été accueilli par le Ministre de la Défense, le Ministre d’Etat chargé de la Défense, le Chef d’Etat-Major des Défenses le Général Bipin Rawat, le Chef d’Etat-Major des Armées le Général MM Naravane, Le chef d’état-major de la marine, l’amiral Karambir Singh et le chef d’état-major de l’air, le maréchal en chef de l’air RKS Bhadauria. La région du gouvernement du Canada à Delhi a ensuite conduit le PM jusqu’à l’estrade où le PM a hissé le drapeau national. Après avoir été hissé, le drapeau tricolore a reçu un « Rashtriya Salute ».

La fanfare de la marine indienne, composée de 16 hommes, a ensuite joué l’hymne national lors du hissage du drapeau national et du « Rashtriya Salute ». Pour la première fois, des pétales de fleurs ont été arrosés sur le site par deux hélicoptères Mi-17 1V de l’IAF en formation Amrut. Le capitaine du premier hélicoptère était le commandant de l’escadre Baldev Singh Bisht et le deuxième hélicoptère était commandé par le commandant de l’escadre Nikhil Mehrotra. Après la pluie de pétales de fleurs, le Premier ministre s’est adressé à la nation. Après son allocution, le PM Modi a rencontré les cadets du Corps national des cadets (NCC) et environ 240 olympiens, le personnel de soutien et les responsables de l’ISC et des fédérations sportives qui ont été invités à emprunter le chemin Gyan devant les remparts.

