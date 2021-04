Discours du PM Modi sur le BJP Sthapana Diwas: «  Ceux qui appellent le BJP une machine à gagner un sondage détaché des espoirs et des attentes des compatriotes  »

Narendra Modi a déclaré aujourd’hui que le BJP est une campagne pour gagner le cœur des compatriotes.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré aujourd’hui que le gouvernement de la NDA est évalué par son système de livraison et qu’il est malheureux que si le parti Bharatiya Janata remporte une élection, il est qualifié de machine à gagner des sondages. «Ceux qui disent que le BJP est une machine à gagner des élections, d’une manière qu’ils ne comprennent pas la maturité de la démocratie indienne. Ils ne comprennent pas les citoyens indiens. Ils ne comprennent pas les espoirs, les attentes et les rêves des citoyens indiens… La vérité est que le BJP n’est pas une machine à gagner des sondages, mais une campagne continue et ininterrompue pour gagner le cœur du pays et des compatriotes », a-t-il déclaré. .

S’adressant aux travailleurs du parti à l’occasion de Sthapna Diwas du BJP, le Premier ministre Modi a parlé aujourd’hui des hauts dirigeants du parti qui font désormais partie du «Margdarshak Mandal» du BJP. Le Premier ministre a également critiqué le Congrès, le TMC et d’autres partis régionaux pour s’être livrés à la politique de la dynastie. «Au nom de chaque travailleur du BJP, je rends hommage à d’innombrables personnalités aussi grandes que le Dr Shyamaprasad Mukherjee ji, Pandit Deendayal Upadhyay ji, Atal Bihari Vajpayee ji, Kushabhau Thakre ji, Rajmata Scindia ji. Nous avons également reçu les bénédictions de nos aînés comme Advani ji, Murali Manohar Joshi ji qui ont façonné la fête et prolongé la fête. Je salue chacun de ces hauts responsables qui a consacré sa vie à la fête », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a dit que c’est le pouvoir du sacrifice du Dr Shyama Prasad Mukherjee que le BJP pourrait supprimer l’article 370. «Le pouvoir du sacrifice du Dr Shyama Prasad Mukherjee est que nous pouvons réaliser le rêve de supprimer l’article 370 et donner des droits constitutionnels au Cachemire. Notre mantra a été -Vyakti Se Bada Dal Aur Dal Se Bada Desh. Cette tradition se poursuit jusqu’à ce jour », a déclaré le Premier ministre lors de la 41e journée de fondation du BJP.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que les travailleurs du BJP ont servi sans relâche les compatriotes pendant la pandémie COVID-19. «L’année dernière, Corona a créé une crise sans précédent devant tout le pays. Alors vous tous, oubliant votre bonheur et votre chagrin, avez continué à servir les compatriotes. Vous vous êtes engagé pour «Seva Hi Sangathan» et avez travaillé pour cela », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a dit qu’aujourd’hui le BJP trouve une association avec le village et les pauvres alors qu’ils assistent à la réalisation d’Antyodaya. « Aujourd’hui, les jeunes qui sont nés au 21ème siècle sont avec le BJP, avec les politiques du BJP, grâce aux efforts du BJP », a-t-il dit.

Il a dit que le BJP fonctionne sur le principe de Gandhi de fournir des avantages à la dernière personne dans la file d’attente. «Gandhiji avait l’habitude de dire que les décisions et les projets devraient profiter à la personne qui se trouve dans la dernière ligne de la société. Nous avons travaillé sans relâche pour atteindre cet esprit fondamental. Nous avons un style de travail – nous ne prenons rien à personne. Nous atteignons chaque personne, travaillons avec une sensibilité totale à ses besoins », a-t-il déclaré.

Frappant les partis d’opposition, le Premier ministre Modi a déclaré que les petits agriculteurs n’avaient jamais été la priorité des gouvernements précédents. «Ces petits agriculteurs, les besoins de ces petits agriculteurs, n’ont jamais été dans les priorités des gouvernements qui y étaient auparavant. Mais ces dernières années, ces petits agriculteurs ont été au centre de tous les programmes liés à l’agriculture mis en place par notre gouvernement », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le PM Modi a déclaré qu’un faux récit était en train d’être lancé contre le BJP. «Aujourd’hui, un faux récit se met en place – parfois en ce qui concerne la CAA, parfois en ce qui concerne les lois agricoles, parfois en ce qui concerne le droit du travail. Chaque travailleur du BJP doit comprendre qu’il y a une politique bien intentionnée derrière cela, c’est une grande conspiration et son but est de créer une instabilité politique dans le pays. Par conséquent, différents types de rumeurs se répandent dans le pays, la confusion se répand. On dit parfois que la constitution sera modifiée. On dit que la réserve sera abolie. On dit parfois que la citoyenneté sera enlevée. Ce sont tous des mensonges flagrants, mais ils sont rapidement évoqués par certaines personnes et organisations », a déclaré le Premier ministre Modi.

Evoquant la question de la politique de la dynastie, le Premier ministre Modi a déclaré que les partis qui avaient commencé avec l’aide d’aspirations locales sont devenus plus tard un parti familial. Le Premier ministre Modi a déclaré que ces partis, qui portaient un masque de laïcité, sont enfin démasqués. Il a dit que le BJP signifie vaincre la politique basée sur la dynastie, le BJP signifie une opportunité pour un leadership capable, cela signifie la transparence et la bonne gouvernance et cela signifie «Sabka Saath, Sabka Vikaas, Sabka Vishwas».

