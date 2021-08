Discours du Premier ministre Modi sur le jour de l’indépendance 2021 : des Jeux olympiques de Tokyo à la partition de 1947, points saillants du discours du Premier ministre

in

Le Premier ministre Narendra Modi s’adressant à la nation à l’occasion du 75e jour de l’indépendance de l’Inde. (Photo ANI)

Le Premier ministre Narendra Modi s’est adressé dimanche à la nation à l’occasion du 75e jour de l’indépendance du pays et a déclaré que c’était une journée pour se souvenir de nos vaillants combattants de la liberté et de nos grands dirigeants qui ont contribué à la liberté du pays. Il a déclaré que les 75 ans de l’indépendance ne devraient pas être limités à de simples célébrations et devraient plutôt être considérés comme la porte d’entrée pour relever les défis des 25 prochaines années.

Voici les principales citations de PM Modi :

Les athlètes qui nous ont rendus fiers aux Jeux olympiques de Tokyo sont parmi nous aujourd’hui. J’exhorte la nation à applaudir leur réussite aujourd’hui. Ils ont non seulement gagné nos cœurs, mais ont également inspiré les générations futures. « Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas » devrait être la devise pour atteindre de plus grands sommets dans les années à venir. la nation se définit à partir d’une nouvelle extrémité, lorsqu’elle s’avance avec de nouvelles résolutions. Aujourd’hui, ce moment est venu dans le voyage de développement de l’Inde. La douleur de la partition a été l’une des plus grandes tragédies du siècle dernier ; Le 14 août sera célébré comme le jour du souvenir des horreurs de la partition. Les Indiens ont mené cette bataille (COVID) avec beaucoup de patience. Nous avons eu de nombreux défis mais nous avons travaillé à un rythme extraordinaire dans tous les domaines. C’est grâce à la force de nos industriels et scientifiques qu’aujourd’hui l’Inde n’a besoin de dépendre d’aucune autre nation pour les vaccins.

Il a également salué le programme de vaccination de l’Inde, présenté comme le plus grand au monde, et a déclaré que plus de 54 millions de personnes dans le pays avaient déjà reçu le vaccin. Il a également souligné le fait que l’Inde.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Modi a salué la nation et a exprimé l’espoir que le 75e jour de l’indépendance insufflera une nouvelle énergie et une nouvelle conscience parmi les citoyens.

« Je vous salue tous à l’occasion de la fête de l’indépendance. Que cette année de « Azadi ka Amrit Mahotsav » insuffle une nouvelle énergie et une nouvelle conscience parmi les compatriotes. Jai Hind ! a-t-il tweeté.

Le Premier ministre a accueilli le contingent olympique indien au Fort Rouge après son retour de Tokyo, offrant la meilleure performance du pays à ce jour, remportant sept médailles dont une d’or, deux d’argent et quatre de bronze.

Le pays célèbre « Azadi ka Amrit Mahotsav », marquant le 75e anniversaire de l’indépendance, dans une ferveur patriotique. Une série d’événements sont organisés à travers le pays pour marquer l’occasion.

