Discours fiscal: Comment calculer l’impôt sur le revenu de dividendes

Pour les actionnaires non résidents, l’impôt doit être retenu au taux de 20%, sous réserve du taux avantageux de la convention fiscale, s’il est disponible.

Par Neha Malhotra

Avec la suppression de l’impôt sur la distribution de dividendes (DDT), le dividende déclaré / distribué à compter du 1er avril 2020 est imposable entre les mains des actionnaires bénéficiaires. Les dividendes transitoires (c’est-à-dire déclarés avant la date limite et distribués plus tard) resteront soumis au DDT. La restauration du système classique a conduit à la renaissance des dispositions habilitantes correspondantes qui permettent la déduction des dépenses, la déduction de l’impôt à la source (TDS), l’allégement conventionnel pour les non-résidents, etc.

Obligation de conformité des actionnaires

Les revenus de dividendes provenant d’actions détenues à titre d’investissement sont imposables sous la rubrique «autres sources» entre les mains des actionnaires bénéficiaires aux taux fixes applicables. Conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, le dividende final est imposable dans l’année au cours de laquelle il est déclaré, distribué ou payé, selon la première éventualité et l’acompte sur dividende est imposable dans l’année où ce dividende est reçu par les actionnaires.

Pour les actionnaires résidents, les dividendes et les revenus des fonds communs de placement sont soumis à TDS au taux de 10%, si le montant reçu par le particulier dépasse 5 000 Rs par an. L’impôt ainsi déduit est disponible à titre de crédit sur la dette fiscale finale du contribuable, au moment du dépôt de la déclaration de revenus. Pour les actionnaires non résidents, l’impôt doit être retenu au taux de 20%, sous réserve du taux avantageux de la convention fiscale, s’il est disponible.

Cependant, les actionnaires non résidents seraient tenus de fournir divers documents tels que le certificat de résidence fiscale, le formulaire 10F, la déclaration de propriété effective, etc. afin de bénéficier des avantages de la convention fiscale. Sinon, la société indienne qui distribue des dividendes peut déduire l’impôt sans tenir compte du taux avantageux de la convention. Dans un tel cas, un taux inférieur de convention fiscale devra être réclamé en déposant une déclaration de revenus en Inde.

De manière pertinente, les actionnaires non-résidents sont dispensés de produire une déclaration de revenus si leur revenu total se compose de revenus de dividendes ou de tout revenu passif prescrit (comme les intérêts) et que l’impôt a été retenu au taux spécifié dans la Loi. Par conséquent, seulement si un taux de convention fiscale inférieur est réclamé, les non-résidents devront fournir une déclaration de revenus indiquant le revenu de dividendes et l’impôt retenu sur celui-ci.

Déduction des dépenses

Conformément aux nouvelles dispositions, un contribuable peut demander la déduction des dépenses d’intérêts qu’il a engagées pour gagner les revenus de dividendes, sous réserve de la limite de 20% de ces revenus. Aucune autre dépense, comme la commission ou la rémunération versée au banquier / courtier ne pourra être réclamée.

En outre, les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu obligent les contribuables à payer des acomptes provisionnels, si la dette fiscale estimée dépasse 10 000 roupies au cours de l’année concernée. En cas de non-paiement / paiement insuffisant, des intérêts aux taux prescrits sont facturés sur le montant du manque à gagner. Cependant, en tenant compte de la nature des revenus de dividendes et des difficultés probables à déterminer avec précision les impôts anticipés sur ceux-ci, la loi a prévu que si le manque à gagner dans le paiement de l’avance d’impôt est dû au revenu de dividendes, aucun intérêt ne serait perçu, à condition que le contribuable paie intégralement impôt dans les acomptes provisionnels ultérieurs.

Que faire?

Avec la fin de l’exercice le 31 mars 2021, il est temps de déposer les déclarations de revenus avant la fin du mois de juillet de cette année. Afin de faciliter la conformité, les détails du revenu de dividendes seront désormais pré-remplis dans les formulaires de déclaration de revenus et peuvent être téléchargés à partir du portail de l’impôt sur le revenu.

L’écrivain est le réalisateur, Nangia Andersen India. Avec les contributions de Vasudha Arora

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.