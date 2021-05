Discours fiscal: Est-il possible pour les déducteurs d’impôt de vérifier si le bénéficiaire a produit un RTI au cours des 2 dernières années?

Si la personne désignée est soumise à des taux plus élevés de TDS / TCS en raison de la non-fourniture de PAN, en plus du non-dépôt de RTI, la taxe sera déduite au plus élevé des taux spécifiés ci-dessus ou 20%.

Le problème élémentaire du système fiscal indien est le petit nombre de contribuables par rapport au grand nombre de résidents générateurs de revenus. Bien que les autorités fiscales reconnaissent la nécessité d’éduquer les contribuables sur leurs obligations, l’introduction de dispositions fiscales strictes est parfois nécessaire pour favoriser une plus grande conformité.

Par exemple, les articles 206AA et 206CC de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoient des taux plus élevés de TDS et de TCS pour la non-fourniture de PAN. Ces dispositions garantissaient qu’un PAN valide soit fourni par les contribuables tirant des revenus de diverses sources. Le gouvernement, voir le budget 2021, a introduit de nouvelles dispositions en vertu de la section 206AB / 206CCA qui prescrivent un taux double de TDS / TCS pour ceux qui, malgré un montant raisonnable de TDS accumulé, ne produisent pas de déclaration de revenus.

Dispositions nouvellement introduites

Les dispositions nouvellement introduites qui entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2021 prévoient que dans le cas d’une «personne déterminée» (c’est-à-dire une personne qui n’a pas produit les déclarations de revenus au cours des deux derniers exercices ou le total de TDS / TCS est 50 000 roupies ou plus au cours de chacun de ces deux exercices), la taxe est déduite / perçue au double du taux prescrit ou à 5%, selon le montant le plus élevé, sur le montant payé ou payable à cette personne.

Les nouvelles dispositions sont prévues pour être applicables à tous les paiements sous forme d’intérêts, de frais de services professionnels, de loyer, etc. Cependant, certains paiements ont été explicitement exclus du champ d’application des nouvelles règles. Il a été ordonné que la nouvelle loi ne s’applique pas lorsque l’impôt doit être déduit sur le paiement du salaire (article 192), le solde accumulé de l’EPF (article 192A), les gains de loteries ou de mots croisés ou de jeux de cartes (article 192B), les gains de courses de chevaux (article 192BB), revenus provenant d’investissements dans une fiducie de titrisation (article 194LBC) ou retraits d’espèces dépassant les limites spécifiées (article 194N).

Si la personne désignée est soumise à des taux plus élevés de TDS / TCS en raison de la non-fourniture de PAN, en plus du non-dépôt de RTI, la taxe sera déduite au plus élevé des taux spécifiés ci-dessus ou 20%.

Difficultés probables pour les contribuables

L’introduction des dispositions ci-dessus peut avoir pour effet de rendre obligatoire la production d’une déclaration de revenus, même pour les contribuables qui ne sont pas autrement tenus de la produire. Ces personnes comprennent des contribuables de groupes à faible revenu ou des personnes âgées, qui ont des revenus passifs tels que les intérêts et les dividendes, mais leur revenu total ne dépasse pas la limite d’exemption de base, ce qui nécessite la présentation d’une déclaration. Normalement, le formulaire 15G / 15H est déposé par ces contribuables, afin de garantir une exonération de TDS sur leurs revenus. Maintenant, si ces personnes oublient par inadvertance de déposer la même chose, elles peuvent être assujetties au TDS au double des taux normalement applicables.

Avec l’introduction des nouvelles dispositions, le fardeau de la conformité a augmenté pour les déducteurs. Ils doivent vérifier si le bénéficiaire a déposé un RTI au cours des deux années précédentes, pour lesquelles le délai de dépôt est expiré. De plus, ils devront vérifier si le total de TDS et de TCS pour chacune des deux années est de Rs 50 000 ou plus.

En l’absence d’un portail / mécanisme approprié pour vérifier le respect des retenues, les déducteurs peuvent avoir du mal à se conformer aux nouvelles dispositions légales. Jusqu’à ce que le gouvernement trouve une issue, les déducteurs peuvent demander des déclarations / un accusé de réception de RTI / un formulaire 26AS pour vérifier si la retenue relève ou non de la nouvelle loi.

L’écrivain est directeur, Nangia Andersen LLP. Avec les contributions de Vasudha Arora

