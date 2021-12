Discovery, Inc acquiert les actifs de ZEDO

Avec l’acquisition de ZEDO, Discovery disposera de sa propre plate-forme exclusive d’enchères en temps réel (RTB) et de SSP pour vendre de la publicité par programmation.

Discovery, Inc a acquis les actifs, la technologie et la propriété intellectuelle de ZEDO. L’acquisition apportera la technologie de ZEDO en interne et permettra une innovation plus rapide dans les solutions publicitaires de Discovery. Cette acquisition apporte des capacités clés de plate-forme de technologie publicitaire, y compris une plate-forme côté offre (SSP) et des capacités d’enchères en temps réel (RTB), qui améliorent les plates-formes mondiales directes au consommateur (DTC) de Discovery, améliorent l’expérience du consommateur et stimulent la monétisation. Dans le cadre de l’acquisition, Discovery intégrera également des employés de ZEDO basés en Inde et aux États-Unis.

Cet accord réunira les équipes Discovery et ZEDO pour améliorer l’expérience publicitaire globale des consommateurs, ainsi que pour aider à pousser de nouvelles innovations en intégrant les capacités de ZEDO à notre plate-forme mondiale de vente directe aux consommateurs », a déclaré Sudheer Sirivara, EVP, DTC – Global Technology. , Discovery Inc. « Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe ZEDO dans la présence technologique en croissance rapide de notre centre de développement en Inde, qui est une priorité stratégique pour nous de développer des talents et une expertise à travers le pays pour aider à l’échelle mondiale. »

Discovery est entré dans l’espace du streaming avec le lancement de discovery+ et est rapidement devenu un leader de l’industrie, a déclaré Roy de Souza, PDG et co-fondateur de ZEDO. « Avec l’acquisition de ZEDO, Discovery disposera de sa propre plate-forme propriétaire d’enchères en temps réel (RTB) et de SSP pour vendre de la publicité par programmation. Les annonceurs de Discovery auront bientôt un seul endroit pour acheter de la publicité sur un ensemble de plateformes de streaming de haute qualité et atteindre le vaste public mondial de Discovery », a-t-il ajouté.

L’acquisition d’actifs ZEDO s’appuie sur l’acquisition par Discovery des actifs d’AdSparx en 2020, qui a apporté la capacité Server-Side-Ad-Insertion (SSAI) à la plate-forme technologique mondiale de Discovery. La combinaison de la technologie de ZEDO avec le SSAI et la plate-forme vidéo mondiale de Discovery offrira des expériences vidéo et publicitaires sans précédent à nos consommateurs du monde entier.

