Discovery India s’associe à UN India et WWF India pour lancer la campagne #StopTheMelt à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement

Des célébrités comme Malaika Arora, Suresh Raina, Rana Daggubati, Pratik Gandhi, Dia Mirza, Sania Mirza, Neeraj Pandey, Shital Bhatia et bien d’autres soutiennent la campagne #StopTheMelt de Discovery India.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Discovery Channel, en partenariat avec UN India et WWF India, a lancé une nouvelle campagne, #StopTheMelt. La restauration des écosystèmes étant le thème de la Journée mondiale de l’environnement des Nations Unies cette année, à travers la campagne, Discovery India vise à faire la lumière sur l’état de santé de la planète. Un problème si important ne peut être mis en évidence qu’avec une action drastique et, par conséquent, Discovery India change pour la première fois son logo pour approfondir la compréhension de l’impact du réchauffement climatique et encourager les gens à agir aujourd’hui pour un avenir meilleur.

Discovery India reste inébranlable dans son engagement à faire prendre conscience de la nécessité de réduire l’impact humain sur l’environnement, a déclaré Megha Tata, directrice générale de South Asia-Discovery Inc. « Nous sommes fiers d’étendre notre partenariat avec UN India et WWF India, deux forces les plus puissantes et reconnues qui travaillent sans relâche pour la conservation de l’environnement. En tant que leaders du divertissement dans la vie réelle, il est également de notre responsabilité de continuer à attirer l’attention sur des problèmes importants au-delà de cette seule journée et de travailler à promouvoir plus d’action pour un avenir meilleur », a-t-elle ajouté.

La campagne est soutenue par des créatifs sur les plateformes de médias sociaux Discovery Network, qui symbolisent les effets néfastes du réchauffement climatique et posent une question alarmante à tous les êtres humains. Des influenceurs tels que Malaika Arora, Suresh Raina, Rana Daggubati, Dia Mirza, Pratik Gandhi, Neeraj Pandey (Cinéaste), Shital Bhatia (Producteur de films), Sania Mirza et l’écologiste Ivan Carter, Nigel Marven parmi beaucoup d’autres ont apporté leur soutien pour défendre le cause d’auto-réflexion pour ré-analyser les habitudes et sauver l’environnement. « Cette année, alors que nous entrons dans la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, nous devons renouveler vigoureusement notre engagement à lutter de front contre le changement climatique par le biais d’une action collective – planter plus d’arbres, changer notre alimentation, dire non au plastique et nous engager à réutiliser, réduire et recycler. C’est l’appel à l’action de notre nouvelle campagne #StopTheMelt, en partenariat avec Discovery Network et le WWF », a déclaré Renata Dessallien, coordinatrice résidente des Nations Unies en Inde.

Pour Ravi Singh, secrétaire général et PDG du WWF Inde, en agissant ensemble maintenant, la double menace du changement climatique et de la perte de la nature peut être résolue. Le WWF Inde a toujours été fier de s’associer à Discovery India pour des campagnes visant à transmettre le message de conservation de la nature et d’assurer un avenir meilleur en donnant la priorité à la santé des personnes et de la planète.

