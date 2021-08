Discovery+ : qu’est-ce que c’est, les chaînes, le coût et plus

Discovery Plus a été lancé au début de 2021 avec une médiathèque proposant des milliers d’heures de contenu axé sur le style de vie et l’éducation, de Fixer Upper et Hometown de HGTV à 90 Day Fiancé de TLC et à Planet Earth de la BBC. La plate-forme offre également aux abonnés la possibilité d’opter pour un plan avec ou sans publicité.

Que vous fassiez des recherches avant de sélectionner votre prochain abonnement de streaming ou que vous vouliez simplement savoir comment il se compare aux plateformes de streaming rivales, voici tout ce que vous devez savoir sur Discovery+.

Découverte à l’horizon

Découverte+

Tout votre plaisir coupable montre

Discovery Plus donne accès à 55 000 épisodes d’émissions de OWN, The Magnolia Network, TLC, Discovery, etc.

Service de diffusion en continu Discovery+

Qu’est-ce que Découverte Plus ?

Lancée début 2021, la plateforme de streaming Discovery+ offre aux abonnés un accès à plus de 55 000 épisodes de séries télévisées classiques de chaînes telles que Animal Planet, Food Network, HGTV et TLC.

À partir de seulement 5 $ par mois, Discovery+ propose également une gamme de séries originales diffusées exclusivement sur la nouvelle plate-forme de streaming. Ceux-ci incluent Home Town: Ben’s Workshop, 90 Day Diaries, American Detective avec le lieutenant Joe Kenda, Bobby et Giada en Italie et Six Degrees avec Mike Rowe.

Combien coûte Discovery Plus ?

Source : Keegan Prosser/Android Central

Discovery+ propose actuellement deux niveaux d’abonnement. Le plan de base coûte 5 $ par mois et donne accès à tout le contenu de la plate-forme avec un support publicitaire limité. Le prochain niveau de plan coûte 7 $ par mois et est sans publicité.

Il convient également de souligner que Verizon Wireless propose actuellement Discovery+ gratuitement à certains clients. Dans le cadre de la promotion Discovery+ on Us, les utilisateurs Verizon Play More ou Get More Unlimited nouveaux et existants, ainsi que les nouveaux clients Internet Fios et 5G Home, peuvent obtenir le niveau sans publicité de Discovery+ sans frais pendant un an. Une fois l’année écoulée, les clients commenceront automatiquement à se voir facturer les frais d’abonnement de 7 $ par mois.

Les abonnés existants aux plans Verizon Unlimited, Go Unlimited, Beyond Unlimited, Above Unlimited, Do More Unlimited et Start Unlimited sont également éligibles pour six mois d’accès gratuit à Discovery+. Comme pour l’autre promotion, les frais d’abonnement mensuels vous seront instantanément facturés après les six premiers mois.

Dans quels pays Discovery Plus est-il disponible ?

Après avoir fait ses débuts sur le marché indien du streaming en 2020, Discovery+ a lancé 2021 en se lançant aux États-Unis et dans des territoires comme les Samoa américaines, Guam, les îles Mariannes du Nord, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

La plate-forme de streaming est également en cours de déploiement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Turquie, en Italie, en Espagne, en Roumanie, au Portugal, en Grèce, en République tchèque, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Finlande, au Danemark, en Norvège et en Suède dans le cadre d’un nouvel accord avec Vodafone TV. Discovery+ serait lancé prochainement en Amérique latine, au Brésil et au Canada, ainsi que dans certaines parties de l’Asie, bien que la date n’ait pas encore été annoncée.

Quels appareils prennent en charge Discovery Plus ?

Source : Keegan Prosser/Android Central

L’application Discovery+ est compatible avec la plupart des meilleurs appareils de streaming, y compris les clés Amazon Fire TV et les téléviseurs intelligents. Vous pouvez également accéder à l’application Discovery+ via Amazon Prime Video Channels et sur certains iPhones, iPads, iPods et appareils Apple TV. Voici la liste complète des appareils actuellement compatibles avec Discovery+ :

Platform Discovery+ Téléphones/tablettes Android ✔️ Android TV ✔️ Google TV ✔️ Chromecast ✔️ iOS & iPadOS ✔️ Apple TV ✔️ Tablettes Fire ✔️ Appareils FireTV ✔️ Roku ✔️ Xbox One/Series S/X ✔️ PlayStation 4 ✔️ Nintendo Switch ❌ Smart TV Sony (Bravia XR , OLED, LED)

TCL modèle 3 série

Hisense (Laster TV, H65, H8, H9, H55)

Philips (séries 5000, 6000, 5704)

Sharp (AQUOS)

Skyworth (E20, G2, Q20, S9A, U2, U5, XA8000)

(Samsung 2017 et plus récent)

La plate-forme de streaming est également prise en charge sur les navigateurs Web suivants : Safari 12.1.2 (Mac 2016 et plus récent), Chrome Blink 51 et plus récent, Firefox 47 et plus récent et Android WebView (système d’exploitation 70.0.3 et plus récent).

Quelles chaînes sont sur Discovery Plus ?

Source : Keegan Prosser/Android Central

Discovery+ abrite une vaste bibliothèque de contenus provenant de près de 20 réseaux, dont Discovery, TLC, Animal Planet, Food Network, HGTV, ID, A&E, Lifetime, OWN, Travel, Science, etc. La plate-forme de streaming propose actuellement plus de 55 000 épisodes de contenu sur tous les canaux, avec des plans pour se développer au-delà.

Qu’il s’agisse de projets de rénovation domiciliaire ou de résolution de crimes, Discovery+ est là pour vous. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les réseaux actuellement présentés sur Discovery Plus.

HGTV Food Network Cooking Channel TLC ID Animal Planet BBC American Heroes Channel (AHC) OWN Discovery Channel Discovery Life Destination America DIY Network Magnolia Network A&E Lifetime History Travel Channel Science Channel

Comme mentionné ci-dessus, Discovery + est la maison de diffusion exclusive pour le nouveau réseau Magnolia de Chip et Joanna Gaines, qui a remplacé le réseau DIY aujourd’hui disparu et officiellement lancé le 15 juillet 2021. Les émissions actuellement disponibles en streaming sous la bannière Magnolia Network incluent Fixer Upper : Welcome Home, Magnolia Table avec Joanna Gaines, Inn the Works, Zoe Bakes, Home on the Road avec Johnnyswim et The Courage to Run avec Chip Gaines & Gabe Grunewald.

Vous trouverez également une variété de Disovery + Originals, qui sont exclusifs à la plate-forme de cuisson à la vapeur ou qui y font leurs débuts en premier. Ceux-ci incluent de nouveaux ajouts à la franchise 90 Day et à des séries centrée sur la nourriture comme Well Done with Sebastian Maniscalco et Battle of the Brothers. Au-delà de la programmation nouvelle et classique, la plate-forme propose également de nouveaux contenus numériques de The Dodo, Pop Sugar, Now This, Seeker et Thrillist.

Limites de compte, profils et contrôles parentaux

Les deux niveaux d’abonnement de Discovery+ permettent aux utilisateurs de diffuser du contenu accessible sur jusqu’à quatre appareils à la fois. Chaque compte peut également prendre en charge jusqu’à cinq profils personnalisés, qui vous permettent de sélectionner une image de profil, de définir des préférences uniques et d’enregistrer des épisodes à regarder plus tard avec Ma liste qui ne seront pas partagés entre les profils.

Discovery+ n’offre aucun contrôle parental pour le moment, mais affirme sur son site Web que la fonctionnalité sera bientôt introduite. Cependant, si vous accédez à l’application Discovery Plus via Apple TV, vous pouvez restreindre l’accès à certains contenus dans les paramètres Apple TV.

Contrairement à Netflix, Disney+ et Hulu, Discovery+ ne permet actuellement pas aux utilisateurs de télécharger du contenu à regarder hors ligne. En tant que tel, vous devez être sur WiFi ou sur une connexion de données pour diffuser du contenu sur la plate-forme.

Essayez Discovery Plus gratuitement

Si vous n’êtes pas sûr du plan Discovery+ qui correspond le mieux à vos besoins de streaming, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour un essai gratuit de 7 jours. Il vous suffit de prendre quelques minutes pour vous inscrire en ligne. Vous pouvez également télécharger l’application et vous y inscrire.

Après votre inscription, vous pourrez annuler votre abonnement à tout moment pendant ou après la période d’essai gratuit de sept jours et aurez également la possibilité de mettre à niveau ou de rétrograder votre compte à tout moment.

La découverte est arrivée

Découverte+

Nourriture et amusement et plus

Les deux niveaux de l’abonnement Discovery Plus offrent 55 000 épisodes d’émissions de HGTV, Animal Channel, Discovery, Food Network, etc.

