Discovery + réalisera un documentaire sur la relation entre Amber Heard et Johnny Depp – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Johnny Depp et Amber Heard se sont séparés en 2016 et ont entamé une dure bataille juridique lorsque l’actrice a affirmé qu’elle avait été maltraitée par l’acteur. Ces derniers mois, ils ont défrayé la chronique en raison du procès en diffamation que l’interprète a déposé contre son ex, qu’il a également accusé de mauvais traitements et d’agressions. Leur relation compliquée va faire le grand saut vers le petit écran, puisque Discovery + prépare un documentaire.

Selon Deadline, Johnny vs. Ambre est le titre de la production. Le message indique que le documentaire présentera d’abord la version de Depp, puis inclura un épisode avec la vision de Heard. La production comprendra des entretiens avec les avocats des deux parties, ainsi que des personnes proches du couple, et des enregistrements audio. Nick Hornby, Fran Baker et Matt Reid sont producteurs exécutifs.

À travers les cassettes, les vidéos personnelles et les messages texte présentés au tribunal, cette production offre aux téléspectateurs un aperçu rare et important d’un mariage qui a tragiquement mal tourné, et de mieux comprendre le sujet de l’énorme importance de la violence domestique « , a déclaré Hornby.

« L’histoire de ce qui s’est passé entre Johnny et Amber continue de diviser les fans et le grand public. Nous avons décidé de réaliser un documentaire qui explore l’histoire sous chacun de ses points de vue, afin que le spectateur puisse aller au-delà des gros titres, comprendre qui il est et décider qui croire dans cette histoire humaine complexe », a ajouté Charlotte Reid, vice-présidente de Discovery. divertissement.

L’acteur est actuellement impliqué dans une bataille juridique en cours contre son ex-femme, après avoir perdu un procès en diffamation contre The Sun, un tabloïd qui l’a qualifié d' »agresseur de femme ». En août, un juge a décidé que l’interprète serait autorisé à subir un deuxième procès en diffamation malgré la défaite du premier.

Source : Cependant