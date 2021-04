Discovery Stock semble sous-évalué compte tenu de son énorme flux de trésorerie disponible

Actuellement, Découverte Classe A (NASDAQ:DISQUE) et Classe C (NASDAQ:DISQUE) (mais pas la classe B (NASDAQ:DISQUE)) semblent très sous-évalués, compte tenu de l’énorme flux de trésorerie disponible (FCF) de l’entreprise. En fait, il y a maintenant un large fossé dans les actions de Discovery. Les actions de classe A et C se négocient respectivement à 36,37 $ et 31,20 $, par rapport aux actions de catégorie B, qui se négocient à 83,85 $ au 19 avril. La conclusion évidente est d’acheter les actions de catégorie C, qui sont les moins chères.

Une des raisons de cette différence de prix drastique peut être que les actions de classe B ont 10 voix par action, tandis que la classe A a une voix et les actions de classe C ont zéro voix.

Cependant, Discovery est toujours contrôlée par la famille Newhouse, qui détient près de 24% des voix (page 84). Ainsi, peu importe le nombre de voix détenues par un actionnaire individuel. Par conséquent, il est logique d’acheter les actions Discovery les moins chères, les actions de classe C.

Discovery Stock et les retombées des fonds spéculatifs

Il existe une autre raison récente et temporaire pour laquelle les actions Discovery Classe C semblent très bon marché.

Bill Hwang – le gestionnaire de fonds spéculatifs en faillite dont le fonds spéculatif, Archegos Capital, a été liquidé récemment par ses banquiers – détenait une énorme participation dans l’action Discovery. De nombreux sites médiatiques ont décrit cette situation, en particulier le Wall Street Journal et Bloomberg, qui avaient de nombreux articles sur ses achats de Discovery, en particulier des actions de classe A.

Lorsque les banques ont liquidé la position de Hwang, les actions de classe A ont été particulièrement décimées. Ceci est important car maintenant ces mêmes actions semblent nettement sous-évaluées, compte tenu de l’énorme flux de trésorerie disponible (FCF) de la société.

Flux de trésorerie disponible à Discovery

Voici le moyen le plus simple de gérer cette situation en tant qu’investisseur potentiel: déterminez le rendement FCF de l’action dans son ensemble, puis choisissez la part de classe la moins chère.

Par exemple, au 19 avril, l’action Discovery avait une valeur marchande totale de 23,13 milliards de dollars avec toutes les catégories de ses actions en circulation, selon Seeking Alpha.

Mais l’année dernière, la société a produit un montant incroyable de FCF – 2,337 milliards de dollars – selon sa récente publication de résultats du quatrième trimestre. Cela implique que le rendement du FCF de Discovery est de 10,1% (soit 2,337 milliards de dollars de FCF divisé par la capitalisation boursière de 23,13 milliards de dollars). Il s’agit d’un rendement FCF extrêmement élevé.

De nombreuses autres entreprises de technologie de streaming, comme Netflix (NASDAQ:NFLX) et Amazon (NASDAQ:AMZN), ont des rendements FCF beaucoup plus faibles, étant plus chers. Par exemple, l’année dernière, Netflix a rapporté que son FCF était de 1,9 milliard de dollars. Cela ne représente que 0,78% de sa capitalisation boursière de 242 milliards de dollars. Même en 2019, son FCF était de 3,3 milliards de dollars, soit seulement 1,36% du rendement du FCF sur la capitalisation boursière actuelle.

Il en va de même pour Amazon. En 2020, Amazon a produit 31 milliards de dollars de FCF. En utilisant sa capitalisation boursière de 1,71 billion de dollars, il a un rendement FCF de 1,81%.

De plus, même ViacomCBS (NASDAQ:VIAC) – qui a une capitalisation boursière similaire à Discovery, à 24,32 milliards de dollars – a un rendement FCF inférieur de 8,1%. En effet, il a déclaré 1,97 milliard de dollars en 2020 FCF.

Quelle est la valeur de Discovery Stock

Par conséquent, si nous prenons une moyenne de tous ces rendements FCF pairs, Discovery devrait se négocier beaucoup plus haut. La moyenne est de 3,41%, mais pour être prudent, utilisons simplement le ViacomCBS 8.1% FCF. En divisant le FCF 2020 de Discovery de 2,337 milliards de dollars par 8,1%, nous obtenons un objectif de prix de 28,85 milliards de dollars. C’est 5,72 milliards de dollars de plus que sa capitalisation boursière de 23,13 milliards de dollars aujourd’hui. Cela implique un gain potentiel de 24,78%.

De plus, si nous utilisons la moyenne du rendement FCF de 3,41%, en supposant que même le rendement FCF de l’action VIAC est trop élevé, la valeur de marché cible est de 67,82 milliards de dollars. C’est 2,93 fois le prix actuel de l’action Discovery.

Voici l’essentiel: l’action DISCK devrait se négocier au moins 38,90 $ par action (soit 24,78% de plus qu’aujourd’hui). De plus, DISCA devrait se négocier à plus de 45 $ par action. Ainsi, vous pouvez voir que les actions Discovery – en particulier les actions de classe C – sont trop bon marché en utilisant cette analyse de rendement FCF.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.