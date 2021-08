Discussion ouverte : 1 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods avec lesquels vous feriez totalement de la plongée sous-marine : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre.

Selon un sondage de Marca, lorsqu’on leur a demandé s’ils voulaient que Kubo reste pour la saison à venir, 88% des fans du Real Madrid ont répondu que oui. Il semble que ses récentes performances aient attiré l’attention de la foule.

En parlant de notre prospect japonais, l’un d’entre vous se souvient-il d’un vieil anime intitulé “Aoki Densetsu Shoot!” ? Je regardais celui-là quand j’étais gosse. C’était assez amusant. Il y avait ce personnage nommé Kubo Yoshiharu qui était un super prodige ou quelque chose comme ça. Il a marqué un but à but dans un match important et euh… a passé de l’autre côté sur place juste après ça. Ouais ! Parlez d’un spectacle pour enfants.

Selon cet article, Florentino Perez et son conseil d’administration, ont décidé de ne plus mettre le label « Intouchable » sur autant de joueurs qu’avant, au point que même Mendy n’est plus considéré comme tel. On dirait que les garçons pourraient avoir plus à prouver cette fois-ci et, en tant que fans, nous ne pouvons qu’espérer que cette stratégie fonctionne.

