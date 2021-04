Discussion ouverte: 1 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Séance d’entraînement d’hier

Mises à jour avant le match d’Eibar

Kroos, Valverde et Carvajal n’ont pas encore commencé à s’entraîner avec le reste du groupe. Ces joueurs et Hazard sont les seuls joueurs blessés. On s’attend à ce que Modric, Courtois et Ramos reviennent (de la trêve internationale) à l’entraînement ce matin. Benzema a été élu joueur Mahou du mois.

En savoir plus sur Alaba

Selon Marca, un échange symbolique est sur le point d’avoir lieu: Alaba au Real Madrid et Vázquez au Bayern Munich. Les deux joueurs ont rejeté leurs offres de renouvellement présentées par leurs clubs actuels.

