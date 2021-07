Discussion ouverte : 1 juillet 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Le PSG rachète Achraf Hakimi pour 70 millions d’euros

Le Real Madrid obtient 2 millions d’euros de l’accord.

Manchester United rachète Jadon Sancho pour 73 millions d’euros

ManU est probablement un défenseur central loin de porter une formation imposante sur papier.

Commentaire

Lors de la saison 2020-2021, le Real Madrid a perdu le trophée pour la première fois depuis 2009-2010. En demi-finale de la Ligue des champions, il est devenu terriblement évident que le Real Madrid était surpassé par la profondeur et les capacités athlétiques de Chelsea. Nous avons connu des problèmes de blessures irréels cette saison et avons dû nous rabattre sur notre équipe de Castilla, qui a assurément excellé. L’impression commune parmi les lecteurs était que nous avons besoin de rotations lourdes et d’une impulsion majeure de nouveaux jeunes joueurs, tels que Houssem Aouar ou Eduardo Camavinga, pour aider contre les équipes qui peuvent simplement apporter une course explosive sur le compteur pour submerger les maestros habiles mais vieillissants du Real Madrid. , à savoir Marcelo, Toni Kroos et Luka Modric. Le Real Madrid a la classe et le style pour résister à la presse, contrôler les matchs et fournir des balles au dernier tiers, mais il manque d’explosivité, d’athlétisme et de ruse pour soutenir les attaques et briser les blocs bas. Cela semblait être une bonne conclusion analytique.

Pendant ce temps, les messages de Florentino Perez donnent à réfléchir. Il sait exactement de quoi on rêve la nuit, mais, hélas, le club devra attendre que le stade soit terminé et que les finances se soient remises de la pandémie. Covid19 a blessé les équipes de club à la RMA et à Barcelone bien pire que les équipes appartenant à l’État ou à des milliardaires. Par conséquent, nous pouvons comprendre en tant que fans dévoués qu’il y a des moments où un club comme le Real Madrid doit faire face de manière rationnelle et réaliste à ses limites et faire confiance au leadership et aux valeurs globales du club. Cela semble être l’une de ces périodes de l’histoire où notre courage en tant que club et en tant que fans est mis à l’épreuve.

Serait-ce merveilleux si nous pouvions nous débarrasser de certains contrats de bois mort? Indéniablement, mais pour cause, les joueurs sous contrat ne souhaitent presque jamais quitter le Real Madrid. Pour la saison à venir, il semble que nous allons nous tourner vers la jeune génération de joueurs que le club a recrutés, nourris ou envoyés en prêt. Alors que la condition physique d’Eden Hazard vacille le long d’une corde raide, nous parlons de Martin Ødegaard, Rodrygo Goes, Vinicius Junior, Fede Valverde, Alvaro Odriozola, Eder Militao et Marco Asensio – dont ce dernier arrive dans ses années de maturité mais il est clair que le conseil a le considéraient comme le leur et comme un élément clé du renouveau. La saison dernière en Liga, le Real Madrid n’était qu’un ballon de main VAR contre Eder Militao, loin de remporter des titres consécutifs. On peut en déduire par induction que le Real Madrid n’est pas loin des titres.

Alors, comment évaluons-nous la capacité de nos jeunes joueurs à devenir la nouvelle génération du Real Madrid ? Sont-ils suffisamment aguerris pour résister aux rigueurs mentales et physiques de se produire sous les projecteurs les plus brillants du monde du football ? Il serait injuste de leur imposer des attentes irréalistes. Carlo Ancelotti et l’équipe peuvent-ils réussir ce renouvellement du Real Madrid avec une pré-saison qui débutera le 5 juillet ? Il existe de nombreuses bases rationnelles pour l’optimisme et l’excitation – à savoir, il y a toujours une qualité de classe mondiale et nous avons de jeunes joueurs avec de bonnes attitudes – mais nous devons également être bien préparés à faire preuve de patience lorsque des problèmes surviennent.

AS : « Courtois donne un aperçu de l’univers du vestiaire du Real Madrid »

On a demandé au gardien belge quel joueur, selon lui, avait le plus de compétences techniques dans l’équipe du Real Madrid. Sa réponse a été surprenante : « Pour moi, Marcelo. Techniquement, il est très bon. Mais il en va de même de Toni (Kroos), de Luka Modric, d’Eden… » Le questionnaire a alors suivi un cours légèrement différent : « Le mieux habillé ? Asensio s’habille toujours bien. Ramos a son propre style. Je pense que pour ceux qui travaillent dans l’industrie de la mode, il est très élégant. Ce n’est peut-être pas le genre de vêtements que je porterais moi-même, mais il est souvent bien habillé. Mariano et Carvajal ont aussi un bon sens de la mode ».

La sélection du jour de The Real Madrid Way de Steven Mandis

L’importance du président qui véhicule constamment les valeurs Lorsque Florentino a pris la relève en 2000, il était un outsider. Il savait que, lors de l’évaluation des talents, il voulait que les joueurs aient les mêmes valeurs fondamentales que la communauté. Il pourrait évaluer les analyses de données fournies par l’équipe technique, mais en raison de la complexité du football, l’interprétation des données peut être très subjective en fonction du niveau de compétition, du système utilisé et même des définitions utilisées pour décrire les actions. De plus, les données ont besoin de contexte. Certes, il n’était pas un expert en évaluation des compétences en football, évaluant comment les joueurs travailleraient ensemble ou comment ils devraient être entraînés. Florentino fournit la mission et les valeurs, puis s’appuie fortement sur l’expertise et l’exécution des personnes qu’il embauche. La plus grande perception erronée dans les médias est probablement que Florentino prend les décisions lui-même. Il est très axé sur le consensus et le fait que les gens prennent des décisions ensemble, autour d’un ensemble de valeurs et d’attentes. Au fil du temps, Florentino a appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et dont les opinions devraient signifier plus que les autres. De plus, il a appris que les facteurs quotidiens (p. ex. humeurs, opinions, favoris, etc.) changent rapidement dans le sport. […] Une autre perception erronée dans les médias est que Florentino microgère les entraîneurs. Nous avons appris de nombreuses interviews avec des entraîneurs que Florentino ne leur dit jamais qui jouer ou comment jouer les membres de l’équipe. Perez en a parlé publiquement : « Depuis mon arrivée en 2000, aucun des entraîneurs n’a jamais dit que je leur avais suggéré quoi que ce soit. Ils ont toujours eu une autonomie totale. L’ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est également exprimé sur ce point dans une interview : « Même à Madrid, j’ai été accusé de choisir l’équipe selon les désirs du président. Benitez a ses propres idées et il les met en œuvre sur le terrain. En règle générale, Florentino et le conseil d’administration examinent les performances des entraîneurs à la fin des saisons. Il ne prend pas de décisions importantes sans consulter les membres du conseil d’administration. Florentino et son équipe investissent dans les meilleures installations et infrastructures d’entraînement, puis il appartient à l’entraîneur et aux joueurs d’être guidés par les objectifs de la communauté. Les entraîneurs peuvent ressentir la pression de la communauté pour jouer certains joueurs ou choisir de ne pas faire tourner les joueurs pour apaiser la communauté

Mandis, Steven G. “The Real Madrid Way: Comment les valeurs ont créé l’équipe sportive la plus performante de la planète.” Pp. 182-183. Dallas, Texas : BenBella Books Inc., 2016.