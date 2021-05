Discussion ouverte: 11 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

L’oncle Flo est patient avec Zidane pour décider s’il continuera en tant qu’entraîneur-chef la saison prochaine ou démissionnera après la fin de cette saison. Avec Allegri et quelques autres gestionnaires inconnus dans le pipeline comme remplaçants possibles de Zidane.

Zinedine Zidane décidera de son avenir à la fin de la saison – il veut maintenant se concentrer sur les matchs de la finale de la Liga. Florentino Perez attend. ⚪️ #Real Si Zizou décide de partir, le Real considère également Massimiliano Allegri comme option dans une liste restreinte avec trois candidats. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 mai 2021

Dans une autre tentative impressionnante de sauver le football, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a déclaré que si Juventus fait toujours partie de la ESL, ils seront expulsés de Seria A à partir de la saison prochaine. Fous, non seulement ils sont sur le point de jouer Ligue Europa football avec Ronaldo, maintenant ils pourraient peut-être jouer Seria B football aussi, par Sky Sports. OMI, c’est UEFA essayer de déplacer le ciel, l’enfer et la terre pour s’assurer que l’ESL ne se produise jamais, jamais. Ironiquement, le nouveau 2021-22 Coppa Italia Le format empêche désormais les équipes Seria C et Seria D de participer à partir de la saison prochaine. Seules 40 équipes peuvent participer, 20 de Seria A et 20 de Seria B. méritocratie et prendre soin des petits gars.

Les 9 clubs qui ont renoncé à la #SuperLeague ont convenu avec l’UEFA de se voir infliger une amende de 100 M € s’ils cherchent à nouveau à jouer dans une compétition non autorisée (comme la #SuperLeague) ou de 50 M € s’ils enfreignent tout autre engagement envers l’UEFA dans le cadre du règlement. . #Uefa @RobHarris – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 mai 2021

Selon MARCA, le Real Madrid écoutera les offres d’Eden Hazard car il aurait été mis sur le marché. Je ne veux pas paraître froid mais s’il est vendu, nous ne perdrons rien du tout, à part de l’argent.

Neymar a renouvelé avec le PSG jusqu’en 2024 avec une clause d’extension d’un an supplémentaire pour 2025. Cela signifie que Mbappe peut faire ses valises rapidement et venir à Besikt … je veux dire pour nous (Real Madrid), maintenant que Neymar reste en France, ce qui augure bien pour la stabilisation de l’accord TV de Ligue 1. Oh et Barca sentent qu’ils ont été utilisés par Neymar dans ses négociations de renouvellement avec le PSG LOL.

Neymar: «C’est un grand plaisir de prolonger l’aventure au PSG car je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de cette équipe. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner beaucoup plus de trophées ici ». #PSG pic.twitter.com/WFCdbP3zPg – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 mai 2021

Je suis tout ouvert pour que nous sauvions Ronaldo de jouer au football de la ligue européenne avec une terrible équipe de la Juventus et des fans affreux qui le blâment pour chaque perte. Il n’a pas besoin de commencer chaque match ici et devrait accepter un petit salaire. Pour qu’il puisse prendre sa retraite ici.