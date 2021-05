Discussion ouverte: 12 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Récite avec moi ces incantations puissantes:

Chaque match est une finale Chaque match est une finale Nous souffrirons Nous souffrirons

Il nous faut 6 points et une perte de l’Atletico, 2 pertes si possible. Tout est possible avec BMZ. Zidane est également lié à devenir entraîneur-chef de la Juventus alors qu’ils continuent de faiblir dans le cadre de leur expérience Pirlo.

Pochettino a refusé de répondre aux questions sur le lien de Ramos avec le PSG.

Mauricio Pochettino: «Sergio Ramos au PSG? Je ne répondrai pas car tout peut être mal interprété … Sergio est un joueur du Real Madrid. Mais ce que je peux dire, c’est que comme toute équipe, nous voulons nous améliorer dans toutes les positions ». #PSG @hadrien_grenier – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 mai 2021

Nous continuons d’attendre que Mbappe ne renouvelle pas avec le PSG, malgré les menaces de l’UEFA de nous bannir de l’UCL à la suite de la super ligue. Les choses sont très compliquées.

Pourrait-il être la réponse à nos malheurs de droite?

Selon AS, l’AC Milan veut garder Brahim. Des négociations concernant le renouvellement de son prêt pour une saison de plus Avec une option avec option d’achat sont en cours, même si je doute que nous voulions le perdre.

Je sais que nous lui avons souhaité un joyeux anniversaire hier. Aujourd’hui, il a une photo. Sans doute notre meilleur joueur cette saison.

L’agent de Gareth Bale a discuté du retour de son client du prêt. Blessure de Ferland Mendy. Toni Kroos sur le point de devenir le meilleur assistant de la Liga.