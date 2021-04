Discussion ouverte: 13 avril 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un de vos mods très appréciés: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou le vôtre vraiment.

Le Real Madrid a repris l’entraînement avant le match de Ligue des champions contre Liverpool.

Depuis que le dup de Valverde et Kroos est sorti pendant le clasico, les madridistas du monde entier se croisent les doigts, dans l’espoir de faire le match retour crucial contre Liverpool. L’Allemand s’est entraîné avec l’équipe et n’a eu aucun rapport à son sujet, donc on pourrait penser qu’il va probablement bien. Les choses sont un peu plus compliquées pour Fede Valverde. La jeune star a suivi un régime d’entraînement plus spécifique en préparation du match et là, il pourrait même recevoir une injection pour jouer à travers la douleur causée par l’ecchymose.

Zinedine Zidane avait une idée… quelque peu inhabituelle, mais intéressante, pour aider les partants d’El Clasico à équilibrer l’entraînement et à conserver l’énergie dont ils avaient tant besoin. L’entraîneur a décidé d’alléger la seconde moitié de l’entraînement d’hier pour lesdits joueurs, en les faisant utiliser vélos, au lieu de s’entraîner sur le terrain, dans l’espoir de soulager à la fois leur corps et leur esprit de cette façon.

Selon Forbes, le Real Madrid est actuellement le deuxième club de football le plus précieux au monde, à seulement 0,01 milliard de dollars derrière les archers du FC Barcelone.

Passez une bonne journée, restez calme avant le match important de demain et que le madridismo soit toujours avec vous.