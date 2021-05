Discussion ouverte: 13 mai 2021

L’Open Thread / Daily Merengue est un endroit où vous pouvez discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à lancer vos propres discussions! Le fil Open sera posté tous les jours par l’un des mods: Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Comme tu le sais, Eder Militao a récemment été l’un de nos meilleurs joueurs et un élément crucial de notre défense le mois dernier seulement. Il a finalement obtenu une reconnaissance méritée car il a été récompensé Joueur du mois de Mahou pour avril. Maintenant en tant que fondateur de la Mouvement Militao Milita, c’est juste que je lui donne son honneur avec ces photos.

La finale de la Ligue des champions a été retirée d’Istanbul (en raison du fait qu’Istanbul Liste rouge de l’Angleterre de COVID No-go nations) et il ne se dirigera pas non plus vers Londres. Le Portugal sera la nouvelle destination semble-t-il. Per Fabrizio.

Pas d’Istanbul, pas de Londres. La finale de la Ligue des champions devrait être déplacée à Porto dans les prochaines heures – le communiqué officiel de l’UEFA sera bientôt publié. #MCFC #CFC #UCL – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 mai 2021

Selon AS, les fans pourraient être autorisés à revenir dans les stades plus tôt que prévu. À 25% de capacité avant la fin de la saison. Pas encore de mot sur quand du gouvernement espagnol.

Hier, notre légende du club a eu 33 ans.

Comme plus de prétendants (Barcelone, Bayern, PSG et Arsenal) continuent de grimper sur la liste du prodige très recherché. Il y a des rumeurs d’une baisse de prix qui réduit les 70-100 millions d’euros initiaux avec lesquels il a été tagué il y a 2 saisons à environ 40 millions. Un nombre plus raisonnable.

Le président du football espagnol, Javier Tebas, pourrait en fait être le héros du football le moins attendu. Football espagnol qui est. Tebas aurait signé un accord de droits télévisés de plusieurs millions d’euros avec Disney / ESPN d’une valeur supérieure à 500 millions d’euros, qui sera annoncé plus tard dans la semaine. Ce qui signifie au revoir BEIN sports et AL Jazeera et, espérons-le, plus de matchs de la Liga sur freaking facebook …. l’accord sportif BEIN devait se terminer en 2024, mais depuis 2019, ils n’ont pas pu conclure un accord avec 2 grands fournisseurs de services de télévision , compromettant davantage leur accord actuel.

Le jeu Squad for Tomorrows a été annoncé avec Marcelo étant exclu. Zidane nous fait savoir qu’il est bien conscient de la performance de nos concurrents lors de son presseur pour le match de Grenade. L’AC Milan fait pression pour garder Brahim en prêt pour une autre saison. Écoutez le podcast Churos Y Tacticas.